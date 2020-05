Corona: Die Ereignisse vom 04. bis 06. Mai

23.15 Uhr: Verschobene Parlamentswahl in Serbien findet im Juni statt

Die wegen der Coronavirus-Pandemie verschobene Parlamentswahl in Serbien soll im Juni stattfinden. Präsident Aleksandar Vucic gab am Montag den 21. Juni als neuen Wahltermin bekannt. Die Wahl sollte ursprünglich am 26. April stattfinden. Serbiens Regierung hat wegen der Pandemie den Notstand ausgerufen und strenge Ausgangsbeschränkungen verhängt. Jede Nacht gilt zwischen 18.00 und 05.00 Uhr eine komplette Ausgangssperre. Die Regierung hat das Parlament inzwischen aufgefordert, den Notstand und die Ausgangssperre aufzuheben. Serbien hat bislang mehr als 9.000 Coronavirus-Infektionen und knapp 200 Todesfälle bestätigt. Zuletzt waren die Zahlen zurückgegangen.

22.18 Uhr: Tschechische Grenze bis 13. Juni geschlossen

Tschechien behält seine Grenzkontrollen zu Deutschland und Österreich mindestens bis zum 13. Juni bei. Das beschloss das tschechische Kabinett heute Abend. Begründet wird dies mit dem Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. Kontrollen im reisefreien Schengen-Raum sind unter außergewöhnlichen Umständen für bis zu 30 Tage möglich. Sie können aber immer wieder verlängert werden. Für die Dauer des Ausnahmezustands, den Tschechien zuletzt bis zum 17. Mai verlängert hatte, gilt ein Einreisestopp für Ausländer. Ausnahmen gibt es unter anderem für Lkw-Fahrer, Diplomaten und grenzüberschreitende Pendler. Tschechen dürfen grundsätzlich ausreisen, müssen aber nach der Rückkehr für zwei Wochen in Quarantäne oder einen negativen Coronavirus-Test vorlegen.

Trotz der erheblichen Einschränkungen beschloss das Kabinett nun, ab dem 11. Mai die Wiederaufnahme des regulären internationalen Reiseverkehrs mit Bus, Bahn und Flugzeug zuzulassen. Er war Mitte März unterbrochen worden. Die Staatsbahn CD kündigte Verhandlungen über das weitere Vorgehen mit den ausländischen Partnerbahnen an.

22.04 Uhr: Briten testen Tracking-App

Die britische Regierung will auf einer Insel vor der Südküste Englands eine Tracking-App für den Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie testen. Die App, die vom staatlichen Gesundheitsdienst NHS entwickelt wurde, soll erst auf der Isle of Wight und ab Ende Mai im ganzen Land genutzt werden, wie Gesundheitsminister Matt Hancock mitteilte. Ab Dienstag soll das Gesundheitspersonal auf der Insel die App testen, im Laufe der Woche dann alle Inselbewohner. Die Smartphone-App solle dabei helfen, das neuartige Coronavirus zu verfolgen und isolieren, sagte Hancock. Die Abstandsregeln müssten auf der Isle of Wight und auch überall sonst im Land aber weiter eingehalten werden.

21.56 Uhr: Seehofer verlängert Grenzkontrollen

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die wegen der Corona-Pandemie eingeführten Grenzkontrollen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg, und Dänemark bis zum 15. Mai verlängert. Auch für Flüge aus Spanien und Italien gilt die Verlängerung. So sollen die Infektionsgefahren durch das Coronavirus weiter erfolgreich eingedämmt werden, hieß es in einem Schreiben des Ministeriums. Die Kontrollen waren Mitte März angeordnet worden, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Menschen, die weder Deutsche noch dauerhaft hier ansässig sind, dürfen seither nur noch aus einem "triftigen Reisegrund" nach Deutschland kommen. Einreisen dürfen etwa EU-Bürger, die durch Deutschland in ihr Heimatland reisen oder Lastwagenfahrer. Die Einreise ist zudem auf bestimmte Grenzübergänge beschränkt.

Nach derzeitigem Stand könnte es mit dem 15. Mai erste Öffnungen geben. So hat sich Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auf eine schrittweise Öffnung der Grenze zu Dänemark ab Mitte Mai verständigt. "Wir haben heute telefoniert und miteinander verabredet, einen konkreten Fahrplan zu entwickeln, in welchen Schritten ab spätestens 15. Mai eine Öffnung der Grenze zu Dänemark erfolgen kann", sagte Günther der dpa.

21.34 Uhr: Pfingsturlaub an Ostsee möglich

Ab dem 9.Mai sollen zunächst in Mecklenburg-Vorpommern Gaststätten unter strikten Hygieneauflagen für Einheimische öffnen dürfen, am 18. Mai auch Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen. Zum 25. Mai soll dann das seit Mitte März geltende Einreiseverbot für Touristen aus anderen Bundesländern aufgehoben werden. Damit wäre nach dem verpassten Ostergeschäft Pfingsturlaub Ende Mai an der Ostsee oder in der Mecklenburgischen Seenplatte wieder für alle Bundesbürger möglich.

Der Fremdenverkehr, der im industrieschwachen Nordosten als eine tragende wirtschaftliche Säule gilt, hatte besonders unter den coronabedingten Zwangsschließungen zu leiden. Mecklenburg-Vorpommern gilt als beliebtestes Reiseziel der Deutschen im Inland. Im Vorjahr waren im Nordosten 34 Millionen touristische Übernachtungen registriert worden. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums sind im Gastgewerbe und Tourismus des Landes rund 131.000 Menschen beschäftigt.

21.26 Uhr: Griechenland hofft auf Touristen

Nach den ersten Lockerungen der Corona-Maßnahmen hat Griechenland dem Tourismussektor Hoffnung auf einen Beginn der Urlaubssaison Anfang Juli gemacht. "Im besten Fall kann Griechenland seine Tourismusaktivitäten ab dem 1. Juli aufnehmen, und wir arbeiten daran, dieses Ziel zu erreichen", sagte der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis dem Sender CNN. Er betonte weiter, dass Griechenland Besucher nur unter "sehr spezifischen Auflagen" akzeptieren würde und unter der Voraussetzung, dass sich die Pandemie in einem Abwärtstrend befinde. "Nehmen wir an, dass die Leute einige Tests machen, bevor sie das Flugzeug nehmen, und dass sie genau beobachtet werden, dann könnte sich das touristische Erlebnis nur geringfügig von den Vorjahren unterscheiden", so der Regierungschef. Derzeit müssen Reisende, die in Griechenland ankommen, bei ihrer Ankunft am Flughafen getestet und dann in ein Quarantäne-Hotel gebracht werden, bis die Testergebnisse vorliegen. Selbst wenn der Test negativ ausfällt, muss sich der Besucher für 14 Tage an einem den griechischen Behörden gemeldeten Aufenthaltsort abschotten.

21.09 Uhr: Indonesien fordert Zugang zu Corona-Arzneimitteln

Indonesien fordert für Entwicklungsländer den "gleichen Zugang" zu Arzneien gegen das Coronavirus wie ihn andere Länder haben. "Schuldenerlass und Schuldenrückzahlungsverpflichtungen von offiziellen Gläubigern müssen zur Finanzierung der Handhabung von Covid-19 umgelenkt werden", fordert Präsident Joko Widodo.

20.51 Uhr: Israel kündigt Lockerungen an

Zunächst werde die Beschränkung aufgehoben, der zufolge sich die Bürger nur in Ausnahmefällen mehr als 100 Meter von ihrem Zuhause entfernen durften. Die Israelis dürften sich wieder frei bewegen, sagte Netanjahu. Auch Großeltern könnten wieder besucht werden. "Aber ohne Umarmungen und Küsse", betonte Regierungschef Benjamin Netanjahu. Von Donnerstag an sollten dann auch Einkaufszentren und Freiluft-Märkte wieder geöffnet werden. "Wir wollen die Wirtschaft wieder ankurbeln", so Netanjahu. Bis Ende des Monats könnten an den Schulen wieder alle Klassen unterrichtet werden, so der Regierungschef. "Wenn alles gut läuft, werden wir in zwei Wochen auch Versammlungen von bis zu 50 Menschen erlauben", sagte Netanjahu. Am 31. Mai sollten Versammlungen von bis zu 100 Leuten erlaubt werden. Am 14. Juni wolle man dann alle Versammlungsbeschränkungen aufheben. In den kommenden Wochen sollten auch schrittweise mehr Sportaktivitäten erlaubt werden. Bedingung für alle Lockerungen sei jedoch, dass die Zahl der Neuinfektionen nicht wieder über mehr als 100 Menschen am Tag steige, betonte Netanjahu.

20.20 Uhr: US-Aussagen über Virus-Herkunft laut WHO spekulativ

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Aussagen der US-Regierung zur Herkunft des neuartigen Coronavirus aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan als "spekulativ" bezeichnet. "Wir haben von der US-Regierung keine konkreten Daten oder Beweise über die angebliche Herkunft des Virus erhalten, sodass dies aus unserer Perspektive weiterhin spekulativ ist", sagte WHO-Experte Michael Ryan in Genf. Am Sonntag hatte US-Außenminister Mike Pompeo China in der Debatte über den Ursprung des Coronavirus erneut scharf angegriffen. Es gebe "überwältigende Beweise" dafür, dass der neuartige Erreger aus einem Labor in Wuhan stamme, sagte Pompeo. Der US-Außenminister warf Peking mit Blick auf die Corona-Krise eine "kommunistische Desinformationskampagne" vor. China blockiere außerdem weiterhin die Beteiligung von Experten aus westlichen Ländern an den Untersuchungen zum Coronavirus.

19.56 Uhr: Autoländer fordern Kaufprämie

Der Bund soll der von der Coronakrise gebeutelten Autobranche nach dem Willen Bayerns, Baden-Württembergs und Niedersachsens mit Kaufprämien helfen. Mit dieser gemeinsamen Forderung wollen die Ministerpräsidenten der "Autoländer", Söder, Weil und Kretschmann, beim Autogipfel morgen im Kanzleramt auftreten. Demnach empfehlen die drei Länder 4.000 Euro Prämie beim Kauf eines Elektroautos oder eines Plugin-Hybrid-Fahrzeugs mit reinem Batterieantrieb oder mit Brennstoffzelle. Verbrenner mit neuer Abgasnorm sollen demnach mit 3.000 Euro bezuschusst werden. Wer seinen alten Verbrenner verschrotten lässt, soll darüber hinaus 1.000 Euro bekommen. Bundeskanzlerin Merkel will morgen mit den Chefs der Autokonzerne, der IG Metall und mehreren Ministern beraten, wie die Schlüsselbranche der deutschen Industrie mit ihren 800.000 Arbeitsplätzen wieder in Schwung kommt. Mehr dazu hier.

19.44 Uhr: Finnland plant weitere Lockerungen

Vom 1. Juni an sollen Restaurants und öffentliche Dienste wie Bibliotheken und Sporteinrichtungen wieder öffnen, kündigt Innenministerin Maria Ohisalo an. Auch die erlaubte Größe von Versammlungen werde dann von höchstens zehn auf maximal 50 Personen erweitert. Notwendige Reisen in Länder des Schengen-Raums würden ab dem 14. Mai wieder zugelassen. Die Notstandsregeln blieben aber in Kraft. In der vergangenen Woche hatte die Regierung beschlossen, die Schulen ab dem 13. Mai wieder zu öffnen.

19.41 Uhr: Madonna gibt eine Million für Impfstoff

Popstar Madonna hat eine Million Dollar für die weltweite Suche nach einem Impfstoff und Medikamenten gegen das Coronavirus gespendet. Dies gab EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen bei einer internationalen Geberkonferenz bekannt, die insgesamt 7,4 Milliarden Euro an Zusagen von Regierungen und Organisationen brachte. Madonnas Million ist nach Angaben aus EU-Kreisen in dem Gesamtergebnis enthalten. Ziel der Organisatoren ist, vor allem die Entwicklung eines Impfstoffs zu beschleunigen und dann dafür zu sorgen, dass alle Länder weltweit ihn zu erschwinglichen Preisen bekommen können. Mehr dazu hier.

19.35 Uhr: "Mein Schiff 3": nur acht Infizierte

An Bord des seit Freitag unter Quarantäne stehenden Kreuzfahrtschiffes "Mein Schiff 3" sind von rund 2900 Crew-Mitgliedern bislang insgesamt nur acht positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die Reederei Tui Cruises mit. Mittlerweile lägen zwei Drittel der Testergebnisse vor; die restlichen würden am Dienstag erwartet. Bis auf weiteres werde das Schiff in Cuxhaven bleiben. Die Besatzung aller Tui-Cruises-Schiffe ist seit mehr als vier Wochen in Isolation: Der letzte Kontakt der Mein-Schiff-Flotte zur Außenwelt war nach Unternehmensangaben am 23. März - an dem Tag seien die letzten Gäste von Bord gegangen.

19.30 Uhr: Italien will mehr Frauen bei Beratungen

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte will mehr Frauen in die Expertengremien aufnehmen, die seine Regierung in der Corona-Krise beraten. Mit ihren "fachlichen Qualitäten" könnten sie dem Land "entscheidend" weiterhelfen, sagte Conte. Auch der Zivilschutz und alle Ministerien sollen demnach den Frauenanteil in ihren Beratergremien erhöhen, die bisher hauptsächlich aus Männern bestehen. Conte reagierte damit auf einen Aufruf mehrerer Senatorinnen, die mehr Frauen in den verschiedenen Expertengremien verlangt hatten. Die italienische Regierung lässt sich bei ihrem Fahrplan für die Lockerungen von einem Gremium aus Ökonomen, Juristen, Soziologen und anderen Experten beraten, das von dem früheren Vodafone-Chef Vittorio Colao geleitet wird.

19.01 Uhr: Länder kündigen Lockerungen an

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigt erste Lockerungen an. Ab Mitternacht wird das Verbot der Reisen zwischen Städten aufgehoben. Ausgenommen sind jedoch Istanbul, Ankara und Izmir. Am kommenden Wochenende sollen Senioren und Jugendliche zeitweise ihre Heime wieder verlassen dürfen. Ab dem 11. Mai dürfen Einkaufszentren, Friseure und Bekleidungsgeschäfte öffnen. Universitäten sollen den Lehrbetrieb am 15. Juni wieder aufnehmen.

Bulgarien will den Notstand wegen der Corona-Krise nicht über den 13. Mai hinaus verlängern. Einige Beschränkungen würden aber noch zwei weitere Monate in Kraft bleiben, kündigt Finanzminister Wladislaw Goranow an.

18.50 Uhr: Seniorenbeirat fordert Lockerungen

Der Seniorenbeirat der Stadt Landshut bittet die Staatsregierung, das von ihr verordnete generelle Besuchsverbot in Pflegeeinrichtungen, Altenheimen und Seniorenresidenzen nach und nach moderat zu lockern. Das generelle Besuchsverbot sei ursprünglich im Interesse der Gesundheit der in den Heimen wohnenden Menschen gerechtfertigt gewesen. Nach Mitteilung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) stellten die verordneten Schutzmaßnahmen mit zunehmender Dauer aber auch eine erhebliche gesundheitliche Gefahr für viele Bewohnerinnen und Bewohner dar. Sie bauten körperlich sehr schnell ab, weil ihre Angehörigen häufig Teil des Pflegesettings sind oder weil sie sich nicht mehr ausreichend bewegten.

18.48 Uhr: Fussballer Kalou suspendiert

Hertha BSC hat seinen Profi Salomon Kalou nach dessen Internet-Video mit brisanten Aufnahmen aus der Spielerkabine mit sofortiger Wirkung suspendiert. Der Fussballer hatte am Montagmittag gezeigt, wie er auf dem Vereinsgelände und in der Kabine einige Mitspieler und Mitarbeiter des Klubs per Handschlag begrüßt. Damit verstieß Kalou gegen die Abstandsregeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Salomon Kalou habe mit dem Video aus der Kabine "gegen teaminterne grundlegende Regeln verstoßen und ein Verhalten gezeigt, welches weder der Situation angemessen ist noch den Verhaltensregeln des Vereins entspricht", hieß es in einer Mitteilung des Fußball-Bundesligisten. Mehr dazu hier.

17.45 Uhr: Theater erarbeiten Konzept für Öffnung

Die bayerischen Theater wollen ein Konzept für Proben- und Vorstellungsbetrieb in der Corona-Krise erarbeiten. Darauf verständigten sich 25 Intendanten von Staatstheatern, städtischen Bühnen und Privattheatern bei einem Treffen in Regensburg. Eine Arbeitsgruppe der Theaterleiter will nun einen Leitfaden erstellen, mit welchen Hygiene- und Betriebsvorschriften die Kulturarbeit wieder aufgenommen werden kann. Bereits in der kommenden Woche sollen erste Vorschläge vorliegen.

17.15 Uhr: Spahn will sich beim Immunitätsausweis Zeit lassen

In der Debatte um mögliche Ausweise über eine Immunität gegen das Coronavirus hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) betont, zunächst keine gesetzliche Regelung zu wollen. "Die Frage, ob im Falle von Corona zusätzlich ein Immunitätsausweis sinnvoll ist, sollten wir als Gesellschaft in Ruhe abwägen und debattieren", erklärte er: "Dieser laufenden Debatte wollen wir nicht vorgreifen und regeln dazu vorerst gesetzlich nichts."

In dieser Woche berät der Bundestag in erster Lesung das inzwischen bereits zweite Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei epidemischer Lage während der Corona-Krise. Im Entwurf ist vorgesehen, dass durch den - derzeit noch nicht sicheren - Nachweis der Immunität gegen das neuartige Coronavirus wie mit einem Impfpass dokumentiert werden kann, dass man sich nicht mehr anstecken kann. Spahn erklärte nun: "Alle Bürgerinnen und Bürger, die beim Arzt einen Antikörpertest machen, haben bereits heute das Recht, sich das Ergebnis aushändigen zu lassen. Das bleibt so."

Spahn erteilte Spekulationen um eine mögliche Impfpflicht gegen Corona eine Absage. Sein Eindruck sei, dass sich die allermeisten sofort freiwillig impfen lassen würden, sobald es eine Impfung gibt, sagte er: "Wo Freiwilligkeit zum Ziel führt, braucht es keine gesetzliche Pflicht."

16.35 Uhr: Behörden warnen vor Corona-Betrug

In mehreren Bundesländern haben die Behörden vor neuen Betrugsmaschen in Zusammenhang mit der Corona-Soforthilfe gewarnt, bei denen es offenbar um das illegale Abfischen von Daten geht. Das Bayerische Wirtschaftsministerium wies Unternehmen auf gefälschte E-Mails zur Corona-Soforthilfe hin. Konkret geht es um eine vermeintlich vom Ministerium versendete E-Mail mit dem Betreff "Corona Zuschuss – Bestätigung und Belehrung". Darin werden die Firmen aufgefordert, eine Bescheinigung für das Finanzamt auszufüllen und an den Absender zurückzusenden. Das Wirtschaftsministerium forderte alle Empfänger dieser E-Mail auf, die Nachricht zu ignorieren.

Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) berichtete über Betrugsversuche mit einer gefälschten E-Mail-Adresse, über die ebenfalls Daten von Soforthilfeempfängern abgefischt werden sollen. Auch in Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein wurde gewarnt - es sollen noch weitere Bundesländer betroffen sein.

16.18 Uhr: Ausgangsbeschränkungen machen Erdbebenmessung auf Zugspitze genauer

Die Ausgangsbeschränkungen während der Corona-Krise sorgen für mehr Ruhe in der Erdkruste und und so werden auch auf der Zugspitze genauere Erdbebenmessungen möglich, berichten Geophysiker der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sie betreiben seit 2006 ein Seismometer auf 2.650 Metern Höhe knapp unterhalb des Zugspitzgipfels, das nun präziser messen könne: Der Shutdown führe zu mehr Ruhe im Berg. Dadurch würden kleinere Erdbebensignale in den Messungen sichtbar.

"Kleinere Beben mit geringen Ausschlägen lassen sich häufig gar nicht richtig erkennen, da sie im Rauschen der alltäglichen Störungen durch Verkehr und Industrie verschwinden", teilten die Forscher mit. Durch die Verringerung dieser Faktoren würden solche Mikrobeben nun viel besser sichtbar. Gerade auf der Zugspitze mit zu normalen Zeiten täglich knapp 2.000 Besuchern sei dieser Unterschied sehr deutlich zu sehen.

16.00 Uhr: Deutschland gibt 525 Millionen für Impfstoff-Entwicklung

Deutschland gibt gut eine halbe Milliarde Euro für die Entwicklung eines Impfstoffs und Methoden zur Diagnose oder Behandlung von Covid-19. Bei einer Online-Geberkonferenz sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) 525 Millionen Euro zu. Die Verpflichtungen für die globale Gesundheit werde man mit insgesamt 1,3 Milliarden Euro weiterführen, ergänzte Merkel. Zudem stellte die Kanzlerin mehr Mittel für humanitäre Hilfe in Aussicht.

15.43 Uhr: Zehn Spieler und Betreuer aus Fußball-Bundesliga positiv auf Corona getestet

Zehn Spieler und Betreuer aus der 1. und 2. Fußball-Bundesliga sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilt der Liga-Verband DFL nach einer Testreihe mit allen 1.724 Spielern, Trainern und anderen Personen aus dem Umfeld der Mannschaften mit. Die Betroffenen würden zunächst isoliert. Eine zweite Welle von Tests soll noch in dieser Woche stattfinden. Die Bundesliga hofft auf eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs ohne Zuschauer Mitte Mai.

Bisher waren nur drei positive Ergebnisse beim Bundesligisten 1. FC Köln bei den ersten Kontrollen am vergangenen Donnerstag bekannt geworden, bei der zweiten Testreihe am Sonntag gab es beim FC ausschließlich negative Ergebnisse.

15.37 Uhr: Corona-Impfstoff für alle kostet laut UN 37,5 Milliarden

Die Entwicklung von Impfstoffen und wirksamen Arzneien gegen das Coronavirus und die Verteilung in aller Welt wird nach Einschätzung von UN-Generalsekretär Antonio Guterres rund 40 Milliarden Euro kosten. Nötig sei das größte öffentliche Gesundheitsprogramm der Geschichte, erklärte Guterres zur internationalen Geberkonferenz der EU-Kommission.

Er begrüße die Zusagen diverser Länder, um bei der Online-Konferenz auf 7,5 Milliarden Euro Anschubfinanzierung zu kommen. "Aber um jeden überall zu erreichen, werden wir wahrscheinlich fünf Mal so viel brauchen", betonte Guterres. Er kündigte eine weitere Konferenz Ende Mai an, um die Anstrengungen am Laufen zu halten.

15.29 Uhr: Peking und Washington streiten über Ursprung des Coronavirus

China hat Äußerungen von US-Außenminister Mike Pompeo zurückgewiesen, der die Herkunft des neuartigen Coronavirus aus einem Labor in Wuhan als erwiesen ansieht. Die "irrsinnigen Äußerungen" Pompeos verschärften die Spannungen zwischen den Regierungen in Peking und Washington, hieß es im Staatsfernsehen CCTV.

Pompeo hatte am Sonntag dem US-Fernsehsender ABC gesagt, es gebe "überwältigende Beweise" dafür, dass der neuartige Erreger aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan stamme, Näheres dürfe er nicht sagen. China sei bekannt dafür, "die Welt zu infizieren und minderwertige Labore zu betreiben". Zu Spekulationen, das Virus sei absichtlich freigesetzt worden, äußerte sich der frühere CIA-Direktor nicht.

US-Präsident Donald Trump hatte China mit neuen Strafzöllen gedroht. Neben den USA verlangen auch eine Reihe weiterer Staaten von China mehr Transparenz. Den chinesischen Behörden zufolge ging das Coronavirus von einem Fisch- und Wildtiermarkt in Wuhan auf den Menschen über. Seit Monaten gibt es aber Spekulationen, das Virus könnte im Wuhan-Institut für Virologie freigesetzt worden sein.

15.02 Uhr: Diskussion über Immunitätsnachweise dauert an

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat Pläne verteidigt, beim Coronavirus einen Nachweis für eine Immunität zu ermöglichen. Er wundere sich etwas über die Debatte, sagte der CDU-Politiker in Penzberg: "Das haben wir ganz normal bei anderen Virus-Erkrankungen auch." Man könne jederzeit zum Arzt gehen und sich den Nachweis von Antikörpern etwa gegen Hepatitis und Masern eintragen lassen.

Spahn machte deutlich, dass es vorerst keine Regelungen dazu geben soll, inwiefern solche Immunitätsnachweise Ausnahmen von Alltags-Beschränkungen ermöglichen könnten. Das Gesundheitsministerium erklärte zugleich, es halte nicht länger an einem Passus in dem Entwurf fest, dass man mit einem Immunitätsnachweis von Beschränkungen wie in der Corona-Krise ausgenommen werden könnte.

Neben der Opposition hatte sich zuletzt auch SPD-Chefin Saskia Esken skeptisch über Pläne für Immunitätsnachweise geäußert: "Bei Covid-19 ist noch unklar, ob es dauerhafte Immunität gibt, und ein Impfstoff ist nicht in Sicht. Es gibt zudem irritierende Ideen, so ein Immunitätsstatus könnte über Zugang und Teilhabe entscheiden." Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) sagte, einige Menschen könnten sich absichtlich infizieren, "um die Vorteile einer bescheinigten Immunität nutzen zu können".

14.32 Uhr: Bundesregierung will weiter gemeinsames Vorgehen in Corona-Krise

Die Bundesregierung strebt trotz der zunehmenden Unterschiede in der Corona-Politik der einzelnen Bundesländer weiterhin ein gemeinsames Vorgehen an. Bei der Lockerung der Auflagen könne es "natürlich regionale und lokale Nuancen" geben, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Das Wichtige sei dabei, dass Bund und Länder "auf einem gemeinsamen Pfad" unterwegs seien und eine "gemeinsame Strategie" verfolgten.

Seibert wollte das unabgestimmte Vorgehen einiger Landesregierungen bei Corona-Lockerungen nicht ausdrücklich kritisieren. Die abweichenden Entscheidungen der Landesregierung hingen jeweils auch mit den unterschiedlichen "regionalen Gegebenheiten" zusammen, sagte er. Die Spitzen von Bund und Ländern würden ihre regelmäßigen Konsultationen über eine "einheitliche Strategie" aber fortsetzen, um "Leitlinien in den großen Lebensbereichen" zu vereinbaren.

Dazu würden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten bei ihren Beratungen am Mittwoch Entscheidungen fällen.

14.21 Uhr: 43.407 Corona-Fälle in Bayern gemeldet

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle ist in Bayern auf 43.407 gestiegen. Das seien 203 mehr als gestern, teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit. Demnach sind in Bayern mittlerweile 1.950 Menschen gestorben, die mit dem Virus SARS-CoV-2 infiziert waren. Damit gibt es im Vergleich zu gestern 17 Todesfälle mehr. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl ist die Oberpfalz weiter der am stärksten betroffene Regierungsbezirk. Dort liegt die Fallzahl pro 100.000 Einwohnern bei 427,49. In Schwaben – das im Verhältnis die wenigsten Fälle hat – liegt dieser Wert bei 194,73. Von der Gesamtzahl der Fälle in Bayern gelten laut LGL 34.610 als genesen.

14.14 Uhr: Frankreich streitet über Lockerungspläne

Eine Woche vor den geplanten Lockerungen der Coronavirus-Beschränkungen in Frankreich wird Kritik an den Vorgaben der Regierung laut. Gemeinsam mit mehr als 300 Amtskollegen forderte die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, in einem öffentlichen Brief an Staatschef Emmanuel Macron eine Verschiebung der Wiederaufnahme des Schulunterrichts. Der Zeitplan sei "in den meisten unserer Gemeinden unhaltbar und unrealistisch". Die Gemeinden hätten nicht genug Zeit, um die Wiederaufnahme vorzubereiten.

Verkehrsunternehmen und sie staatliche Eisenbahngesellschaft SNCF beklagten in einem Schreiben an Premierminister Édouard Philippe, die Einhaltung eines Mindestabstands zwischen Fahrgästen sei nur schwer kontrollierbar. Wegen der Vorgaben könne es zu Störungen und Ausfällen im öffentlichen Nah- und Fernverkehr kommen.

Frankreich will die strengen Ausgangsbeschränkungen vom 11. Mai an schrittweise lockern. Außerdem wird in dem stark von der Krise betroffenen Land über eine Verlängerung des Ausnahmezustands im Gesundheitsbereich um zwei Monate bis zum 24. Juli nachgedacht.

14.01 Uhr: Söder "unglücklich" über Vorpreschen bei Lockerungen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist nach eigenen Worten "ein bisschen unglücklich" über das Vorpreschen mehrerer Bundesländer bei der Lockerung der Maßnahmen gegen die Corona-Krise. Es gebe mittlerweile eine Fülle von Beschlüssen in den Länderkabinetten, die über die Vereinbarungen von Bund und Ländern in der vergangenen Woche hinausgingen, sagte Söder im oberbayerischen Penzberg.

Söder forderte als Konsequenz aus dem unabgestimmten Vorgehen der Bundesländer "ein neues, ein effizienteres Verfahren zwischen Bund und Ländern". Dies müsse nun besprochen werden. Es sei auch weiter notwendig, vorsichtig und umsichtig vorzugehen. "Wir dürfen die Erfolge, die wir haben, nicht verstolpern." Wissenschaftliche Maßstäbe müssten Grundlage der Entscheidungen sein.

13.22 Uhr: Moskau stampft 10.000 Klinik-Betten aus dem Boden

Wegen der dramatisch steigenden Zahl von Corona-Infizierten baut Russlands Hauptstadt Moskau weitere provisorische Krankenhäuser. Eine Not-Klinik mit 4.000 Betten werde auf einem riesigen Ausstellungsgelände entstehen, sagte Moskaus Vize-Bürgermeisters Petr Birjukow der Staatsagentur Tass. Rund 2.000 Arbeiter seien rund um die Uhr im Einsatz. Birjukow zufolge bereitet die Millionenstadt derzeit an 44 Stellen neue provisorische Kliniken mit insgesamt 10.000 Betten vor.

Im größten Land der Erde schnellt die Zahl der Infektionen seit Tagen in die Höhe. Am Montag meldeten die Behörden 10.581 neue Fälle. Landesweit gibt es nach offiziellen Angaben mehr als 145.200 nachgewiesene Infektionen. Bisher starben 1.356 Menschen mit dem Virus. Gut 18.800 erholten sich wieder.

13.01 Uhr: Niedersachsen will Corona-Beschränkungen lockern

Die Gastronomie in Niedersachsen kann einem Fünf-Stufen-Plan der Landesregierung zufolge am 11. Mai wieder anlaufen. Restaurants, Gaststätten, Cafés und Biergärten sollen mit einer maximalen Auslastung von 50 Prozent sowohl im Innen- als auch im Außenbereich öffnen können, dabei soll eine Reservierungspflicht gelten. Das gab Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) in Hannover bekannt. Eine weitere Öffnung der Gastronomie sei ab 25. Mai möglich. Endgültig beschlossen werden soll der Stufenplan nach den Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch.

Auch soll demnach die bislang geltende 800-Quadratmeter-Regelung für Geschäfte ab Montag entfallen. Einzelhandelsunternehmen dürfen in Niedersachsen dann unabhängig von ihrer Verkaufsfläche öffnen, wobei Abstandsregeln und andere Maßnahmen eingehalten werden müssen.

Auch die Kindertagesbetreuung soll schrittweise erweitert werden. Ab Montag können Tagesmütter und Tagesväter wieder Kinder betreuen. Ab dem 18. Mai soll die Notbetreuung in den Kitas deutlich ausgeweitet werden. Im Schnitt können dann bis zu zehn Kinder pro Notgruppe betreut werden. Ab 1. August soll dann der Regelbetrieb in den Kitas wieder aufgenommen werden.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte, Niedersachsen lege damit "als erste Landesregierung" einen Plan vor, der zeige, "wie wir in nächsten Monaten aus dem Zustand der Tiefkühlung in Alltag" kommen. Den Stufenplan will Weil bei den Beratungen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch zur Diskussion stellen.