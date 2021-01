Corona: Demo kein Grund für Hotelübernachtung?

Mitte Januar trafen sich in Nürnberg, Fürth und Stein Gegner der Corona-Maßnahmen zu Demonstrationen. Obwohl diese von den zuständigen Sicherheitsbehörden verboten worden waren, zogen alleine in Fürth laut Polizei bis zu 350 Demonstranten durch die Stadt.

Unter den Teilnehmern waren offenbar nicht nur Ortsansässige, sondern auch Zugereiste. Auf Nachfrage des BR24-#Faktenfuchs bestätigte das Polizeipräsidium Mittelfranken, dass einige der Versammlungsteilnehmer in einem Nürnberger Hotel übernachteten. Die Polizei habe in diesem Zusammenhang insgesamt 14 Personen kontrolliert und an die zuständige Verfolgungsbehörde, die Stadt Nürnberg, gemeldet.

Übernachtungsangebote nur für glaubhaft notwendige Zwecke zulässig

Doch wie ist die rechtliche Situation im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen bei Übernachtungen im Zuge von Demonstrationen? Immer wieder wird in Telegram-Chatgruppen von Gegnern der Corona-Maßnahmen behauptet, dass es sich bei der Teilnahme an einer Demo um eine “Dienstreise” handele, bei der man auch in Hotels übernachten dürfe. Das stimmt so nicht.

Ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums, welches zuständig ist für die Infektionsschutzmaßnahmen, antwortet per Mail auf eine Anfrage des BR24-#Faktenfuchs, dass die Teilnahme an einer Versammlung “weder einen beruflichen noch einen geschäftlichen Zweck” habe.

Laut Gesundheitsministerium ist die Teilnahme an einer Versammlung im Regelfall ohne Übernachtung realisierbar, da eine An- und Abreise grundsätzlich außerhalb der derzeit im Rahmen der Corona-Maßnahmen verhängten nächtlichen Ausgangssperre möglich sei. Dabei berechnet das Innenministerium eine maximale An- und Abreisezeit innerhalb des Freistaats von fünf Stunden, sodass eine Teilnahme an einer Demonstration zwischen 10 und 16 Uhr möglich wäre. “Die Teilnahme an einer Versammlung, welche entgegen dieser Vorgaben nicht ausreichend Zeit zur Heimreise belässt, stellt nach unserer Auffassung daher grundsätzlich keinen glaubhaft notwendigen Zweck für eine Hotelübernachtung (...) dar.” Grundsätzlich sei immer eine Beurteilung nach den Umständen des Einzelfalls notwendig, so der Sprecher des Gesundheitsministeriums weiter.