Corona: Bundesweite Inzidenz bei 375 - Rückgang auch in Bayern

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dienstagmorgen lag der Wert bei 375,0. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 389,2 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 432,2 (Vormonat: 312,4).

30.823 Neuinfektionen – 473 weitere Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 30.823 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.54 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 36.059 Ansteckungen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 473 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 399 Todesfälle. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Montag mit 5,17 (Sonntag 5,47) an.

7-Tage-Inzidenz für Bayern: 382,6

Auch in Bayern sinkt die 7-Tage-Inzidenz erneut. Sie liegt nun bei 382,6 - zum Vergleich: am Vortag waren es 399,1. Die Zahl der Neuinfektionen im Freistaat gibt das RKI am Dienstagmorgen mit 2.979 an, am Montag waren es 3.805.