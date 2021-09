Bundestagswahl: Wer wen warum gewählt hat

Die SPD hat vor allem bei der großen Gruppe der älteren Wähler Stimmen hinzugewonnen, und hier besonders bei den Frauen. Auch bei Menschen mit formal niedriger Bildung punktet sie stark. Allerdings: Bei den jüngeren Wählern unter 35 kassierte die SPD entgegen dem Trend sogar Verluste. Hauptgrund für das Plus an Gesamtstimmen: Die Zugkraft von Olaf Scholz – Programm und Parteibindung verloren für die Wählerschaft indes an Bedeutung im Vergleich zu 2017.

Die Union hat in allen Bevölkerungsgruppen und Schichten an Zuspruch verloren, eklatant aber vor allem bei Angestellten und Selbstständigen – und in der Gruppe der unter 45-Jährigen. Kanzlerkandidat Armin Laschet konnte die Anhängerschaft weit weniger begeistern als Angela Merkel bei den vergangenen beiden Wahlen – nur jeder fünfte Unionswähler wählte seinetwegen CDU und CSU.