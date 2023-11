Debatte um Schuldenbremse – worum geht es?

Warum ist die Schuldenbremse aktuell in der Diskussion?

Das Bundesverfassungsgericht hat in der vergangenen Woche entschieden, dass 60 Milliarden Euro an ungenutzten Kreditermächtigungen für den Kampf gegen die Corona-Pandemie nicht rückwirkend in den Klimatransformationsfonds verschoben werden dürfen. Die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag hatte gegen das Manöver der Ampelkoalition geklagt. Die Mittel waren bislang für zahlreiche klimapolitische Projekte vorgesehen. Wie die fehlenden 60 Milliarden im Bundeshaushalt aufgefangen werden sollen, darüber streitet die Politik nun – und deshalb auch über die Schuldengrenze.

Wie kann die Schuldenbremse umgangen werden?

Beispiele für die Umgehung der Schuldenbremse sind die zahlreichen milliardenschweren Sonderfonds, etwa der Corona-Wirtschaftsstabilitätsfonds (WSF), der Energie- und Klimafonds (EKF), der inzwischen unter dem Namen Klima- und Transformationsfonds (KTF) läuft, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds für die Gas- und Strompreisbremse oder auch das sogenannte Sondervermögen für die Bundeswehr. Die Summen, um die es hier geht, tauchen nicht im regulären Haushalt auf und unterliegen daher auch nicht den Vorgaben der Schuldenbremse. Man lagert die Ausgaben quasi aus. Für das Sondervermögen Bundeswehr ging die Bundesregierung jedoch auf Nummer sicher und verankerte es im Grundgesetz. WSF, EKF und KTF sind hingegen nicht auf diese Art abgesichert.

Die Schuldenbremse erneut aussetzen?

"Kurzfristig muss die Bundesregierung die Schuldenbremse nochmals aussetzen. Dafür gibt es eine gute Begründung, denn die Auswirkungen der Energiekrise sind längst nicht ausgestanden", sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell der "Rheinischen Post". Das Karlsruher Urteil zeige, dass die Schuldenbremse unflexibler sei als gedacht – eine grundlegende Reform sei daher notwendig, Investitionen müssten künftig ausgenommen werden.

"Wirtschaftsweise" Monika Schnitzer schließt sich dieser Sichtweise an: "Eine transparente Lösung könnte sein, eine erneute Ausnahme von der Schuldenbremse zu begründen mit den Auswirkungen der Energiekrise", sagte sie der "Rheinischen Post". Schnitzers Gremiumskollegin Veronika Grimm ist anderer Meinung: "Das Aussetzen der Schuldenbremse per Notfallregel erfordert eine Notlage", sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Dies sei "nur schwer zu argumentieren".

Streit bei den Ampel-Parteien um die Schuldenbremse

In der Ampelkoalition könnten die Positionen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes unterschiedlicher nicht sein. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge sprach sich für Änderungen an der Schuldenbremse aus. "Wir Grünen werben schon seit vielen Jahren dafür, die Schuldenbremse zu reformieren, da sie ökonomisch schlecht gemacht ist", sagte sie dem "Tagesspiegel" (Montag). Die Regel bremse notwendige Investitionen aus und sei "in ihrer jetzigen Form eine Belastung für den Wirtschaftsstandort Deutschland". Jetzt zeige sich zudem, dass die Schuldenbremse auch in Krisenzeiten nicht flexibel genug sei, um Menschen und Unternehmen richtig zu unterstützen.

"Da wir uns durch äußere Einflüsse in einer fortdauernden krisenhaften Situation befinden, plädiere ich auch weiterhin dafür, die Schuldenbremse für 2023 und 2024 auszusetzen", sagte SPD-Chefin Saskia Esken den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Auch eine allgemeine Reform der Schuldenbremse sei "unausweichlich". Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich noch nicht explizit geäußert. Die Bundesregierung werde "entsprechend der Regelungen, die das Bundesverfassungsgericht uns mitgeteilt hat", handeln, sagte Scholz nach dem Urteil.

Bundesfinanzminister und FDP-Parteichef Christian Lindner sagte in der "Bild am Sonntag": "Die neue Rechtsklarheit ist kein Anlass, die Schuldenbremse zu schleifen, sondern sie zu stärken." FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr fordert soziale Einschnitte. "Die Koalition ist aufgefordert, Lösungen zu finden, um die Staatsfinanzen weiter zu konsolidieren. Dabei müssen wir auch darüber reden, wo der Sozialstaat seinen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten kann", sagte Dürr den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Die Union will an der Schuldenbremse festhalten

Eine Reform der Schuldenbremse in der aktuellen Legislaturperiode scheint völlig undenkbar, zumal die Koalition bei der Grundgesetzänderung auch auf Stimmen der Union angewiesen wäre. Sie warnt die Regierungskoalition davor, die Schuldenbremse auszusetzen. "Die einzige Notlage, die wir haben, ist vielmehr eine von der Bundesregierung selbstverursachte politische Notlage", sagte CDU/CSU-Chefhaushälter Christian Haase den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Es gibt aber keine ökonomische Notlage, denn sonst hätte die Bundesregierung diese ja schon kurz nach ihrer Herbstprognose im Oktober erklären müssen."

Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, Alexander Dobrindt will an der Schuldenbremse festhalten: "Das Einhalten der Schuldenbremse hat dazu geführt, dass wir in Krisenzeiten überhaupt Geld hatten." Er wirft der Ampelkoalition in der Sendung "Anne Will" zu hohe Sozialausgaben vor. Kindergrundsicherung, Bürgergeld und das Heizungsgesetz wären zu teuer in der aktuellen Lage. Das Schaffen eines weiteren im Grundgesetz verankerten Sondervermögens lehnt er kategorisch ab.

