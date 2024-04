Brandunglück in Istanbul: Viele Tote und Verletzte

Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

In der türkischen Metropole Istanbul sind beim Brand in einem Hochhaus mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Das Feuer war bei Renovierungsarbeiten in einem Nachtclub ausgebrochen.