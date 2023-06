Brand am linken Seine-Ufer in Paris - Mehrere Schwerverletzte

Großeinsatz für die Pariser Feuerwehr am Mittwoch: Sie rückte aus, um einen Brand am linken Seine-Ufer zu bekämpfen. Über dem Pantheon stieg Rauch auf. Gebäude in der Umgebung wurden nach Polizeiangaben evakuiert. Die Feuerwehr rief die Bevölkerung auf, sich vom Brandort nahe dem Jardin du Luxembourg fernzuhalten und den Rettungskräften ein schnelles Eingreifen möglich zu machen. Am Abend meldete die Feuerwehr, der Brand sei unter Kontrolle. 230 Feuerwehrleute sind vor Ort im Einsatz.

Krisenzentrum eingerichtet

Örtliche Medien berichteten unter Berufung auf Augenzeugen von einer starken Explosion vor dem Brand nahe dem Jardin du Luxembourg. Videoaufnahmen der Zeitung "Le Parisien" zeigten ein eingestürztes, brennendes Gebäude im 5. Arrondissement. Das Feuer habe von dem betroffenen Gebäude auf Nachbarhäuser übergegriffen. Die Bürgermeisterin des Arrondissements, Florence Berthout, sagte, die Explosion sei extrem heftig gewesen. Die Umgebung wurde abgeriegelt. Bürgermeisterin Anne Hidalgo teilte mit, sie habe ein Krisenzentrum eingerichtet.

Mehrere Schwerverletzte

Die Nachrichtenagentur dpa meldet unter Berufung auf Premierministerin Élisabeth Borne mehrere Schwerverletzte sowie einige Leichtverletzte. Die Zahl der Opfer lasse sich noch nicht beziffern, sagte Borne am Abend. Die Agentur AFP meldet sieben Schwerverletzte, neun weitere Menschen seien leicht verletzt worden. Einsatzkräfte suchten nach möglichen Verschütteten.

Brandursache noch nicht bekannt

Eine Polizeisprecherin sagte, zur Brandursache könne noch nichts gesagt werden, auch nicht zu Berichten, es handele sich um eine Gasexplosion. Ob es Verletzte gab, ist noch nicht bekannt.

Die Innenstadt von Paris war am Mittwochabend voller Menschen, da am 21. Juni traditionell ein stadtweites Musikfest mit zahlreichen Konzerten stattfindet. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung auf.