LIVESTREAM beendet

Artikel mit Video-Inhalten

BR24live: Wie stehen Sie zur Kehrtwende in der Politik?

Die Bundesregierung hat Waffenlieferungen in Kriegsgebiete und die Aufrüstung der Bundeswehr beschlossen. Was hier auf den Weg gebracht wird, war vor Kurzem noch unvorstellbar. Wie denken Sie über die Entwicklungen? Rufen Sie an: 0800/ 94 95 95 5.