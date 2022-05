Artikel mit Video-Inhalten

BR24live, 12 Uhr: Waffenlieferungen – was ist der richtige Weg?

Wie kann Deutschland die Ukraine unterstützen? Neben Geld und humanitärer Hilfe brauche sie auch Waffenlieferungen, so Kanzler Scholz. Radikaler Pazifismus sei "aus der Zeit gefallen". Was meinen Sie? Rufen Sie an im Tagesgespräch: 0800 / 94 95 95 5.