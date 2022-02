BR24live, 12.05 Uhr: Wie kommen Sie durch die Quarantäne?

Wer sich mit dem Corona-Virus infiziert hat, der muss in Quarantäne, unabhängig davon, ob er oder sie Symptome hat. Auch Kontaktpersonen müssen daheim bleiben.

Üblicherweise sind es zehn Tage, in einigen Fällen sieben oder fünf Tage: Die genauen Regeln für die Corona-Quarantäne bei Kontaktpersonen und die Isolation bei Infizierten wurden in Bayern in den vergangenen Wochen mehrfach angepasst. Geboosterte, frisch geimpfte und frisch genesene Kontaktpersonen sind inzwischen von der Quarantänepflicht befreit.

Wie verbringen Betroffene die Quarantäne?

Was folgt, sobald der Coronatest positiv ausgefallen ist? Das Tagesgespräch fragt: Wie geht es Betroffenen, die als Infizierte daheim bleiben müssen?

Wie verbringen Sie Ihre Zeit in der Quarantäne? Welche Auswirkungen hatte oder hat Corona auf Ihren Alltag, aufs Familienleben und auf den Beruf?

Corona-bedingter Mitarbeiterausfall wird für Unternehmen zum Problem, mit der jetzt grassierenden Omikron-Variante womöglich noch stärker als noch zu Jahresbeginn bei Delta.

Prof. Dr. Hanna Christiansen , Kinder-und Jugendpsychologin an der Philipps-Universität Marburg

Benedikt Schwaderlapp, Familienvater und Miterfinder des Brettspiels "Corona - Mit Eifer ins Geschäft"

