Angesichts des weiter tobenden Ukraine-Kriegs bauen die USA ihre Truppenpräsenz in Europa noch einmal aus. "Gemeinsam mit unseren Verbündeten werden wir dafür sorgen, dass die Nato in der Lage ist, Bedrohungen aus allen Richtungen und in allen Bereichen - zu Lande, in der Luft und auf See - zu begegnen", sagte US-Präsident Joe Biden am Mittwoch bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg vor dem Gipfel des Bündnisses in Madrid.

USA will Ostflanke der Nato stärken

Ein Schwerpunkt der US-Truppenverstärkungen ist nach Bidens Angaben die Ostflanke der Nato. Die USA würden ihre Aufstellung auch weiterhin in enger Abstimmung mit den Verbündeten an die Bedrohungslage anpassen.

Biden: US-Luftwaffe in Deutschland soll verstärkt werden

Nach Bidens Angaben sollen in Deutschland und Italien zusätzliche Luftwaffenkräfte stationiert werden. In die Details ging der Präsident an dieser Stelle nicht. Das Weiße Haus aber teilte mit, in die Bundesrepublik würden rund 625 zusätzliche Soldaten entsandt. Die größte US-Luftwaffenbasis in Deutschland befindet sich im rheinland-pfälzischen Ramstein.