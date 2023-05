Biden schlägt Erdoğan Deal über Nato-Beitritt Schwedens vor

Blockade aus Ankara

Die Türkei und Ungarn sperren sich als einzige Nato-Länder gegen den von den übrigen Mitgliedsstaaten und Schweden gewünschten Beitritt des skandinavischen Landes in das Verteidigungsbündnis. Zur Begründung hatte die Türkei auf in Schweden lebende Oppositionelle verwiesen, die von der Regierung in Ankara als Terroristen bezeichnet werden und auf Vorfälle wie eine Koran-Verbrennung in Stockholm.

Die Türkei bemüht sich zugleich um einen 20 Milliarden Dollar schweren Kauf von F16-Kampfflugzeugen aus US-Produktion. Zwar hat Biden das Ansinnen schon bisher befürwortet. Jedoch gibt es gegen den Verkauf Widerstand im US-Kongress.

Ampel-Politiker: Türkei soll Veto aufgeben

Grünen-Chef Omid Nouripour forderte unterdessen nach Erdoğans Wahlsieg von der Regierung in Ankara ein Ende der Blockade des schwedischen Nato-Beitritts. "Der Kurs der türkischen Regierung hat zuletzt die Gräben zwischen Türkei und Europäischer Union vertieft und Investoren aus dem Westen abgeschreckt, die das Land dringend braucht", sagte Nouripour der "Rheinischen Post". Er hoffe auf mehr Verlässlichkeit in den Beziehungen.

"Das muss mit dem Ende der Blockade des Beitritts Schwedens in die Nato beginnen", sagte Nouripour. Das forderte auch der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth. Erdoğan müsse noch vor dem Nato-Gipfel im Juli sein Veto aufgeben, sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

FDP-Generalsekretär will EU-Beitrittsprozess beenden

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai forderte derweil ein Ende des EU-Beitrittsprozesses für die Türkei. "Diese türkische Regierung ist Lichtjahre von Europa entfernt", sagte er dem RND. Die Türkei befinde sich seit Jahren auf einem autoritären Kurs: "Menschen- und Bürgerrechte werden systematisch eingeschränkt, und die wirtschaftliche Lage ist desolat. Dieser Kurs wird sich fortsetzen." Ähnlich hatte sich am Wochenende bereits der CSU-Europapolitiker Manfred Weber geäußert. Er forderte ein Ende des Prozesses zum EU-Beitritt der Türkei. Enge Beziehungen seien wichtig, aber eine Vollmitgliedschaft wolle "niemand mehr", "weder die Türkei noch die EU".

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen erwartet ebenfalls einen weiteren wirtschaftlichen Niedergang in der Türkei. "Die ganze Türkei wird den manipulierten Wahlsieg Erdoğans mit dem unvermeidlichen weiteren wirtschaftlichen Niedergang teuer bezahlen", sagte Röttgen der "Rheinischen Post". Dieser dürfte Erdoğan dann "zu weiterer Radikalisierung im Innern und zu noch größerer Unberechenbarkeit aus Sicht des Westens in der Außenpolitik verleiten".

Mit Informationen von Reuters und AFP