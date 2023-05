Stolpersteine in Feuchtwangen: US-Botschafterin gedenkt Familie

Die US-Botschafterin Amy Gutmann kommt nach Feuchtwangen, um die Stolpersteinverlegung für ihre Familie zu begleiten. Ihre jüdischen Großeltern hatten in der Feuchtwanger Innenstadt ein Geschäft für Bekleidung und Tuchwaren und lebten darüber mit dem Vater der Botschafterin und dessen Geschwistern, erklärt Uta Karrer, Leiterin des Fränkischen Museums Feuchtwangen.

Familie wurde vor Zweitem Weltkrieg vertrieben

1937 verließ die Familie Gutmann im Zuge großer Ausschreitungen die Stadt. Damals war ihr Vater acht Jahre alt. Diese Ausschreitungen im Dezember 1937 hatten das Ziel, die letzten verbliebenen jüdischen Familien aus Feuchtwangen zu vertreiben, erklärt Uta Karrer. Danach zog es die Familie nach Indien, bevor es weiter in die USA ging. Die acht Stolpersteine für die Familie Gutmann plus weitere sieben für die Familie Neumann, eine zweite jüdische Feuchtwanger Familie, sind die ersten, die in der Stadt überhaupt verlegt werden. Dabei hat Feuchtwangen eine über 800 Jahre andauernde Geschichte zu jüdischem Leben, so die Museumsleiterin. So haben diese ersten Stolpersteine eine hohe Bedeutung für die Stadt und für die Zeremonie reisen 13 Angehörige aus Israel und den USA an.

Erster Besuch vor einem Jahr

Erst im vergangenen Jahr war die US-Botschafterin das erste Mal in Feuchtwangen, um das Haus ihrer Familie zu besuchen, das heute eine Buchhandlung ist. Der Kontakt wurde dabei über den Neffen der Geschäftsführerin hergestellt, Marliese Sommer-Plachki. Dieser studierte nämlich in Pennsylvania an der Uni, wo Amy Gutmann vor ihrer Zeit als US-Botschafterin Kanzlerin war. Als er in ihrem Lebenslauf las, dass sie Vorfahren aus Feuchtwangen hat, recherchierte er weiter, erzählt Michael Sommer, der Stiefsohn der Geschäftsführerin. Dabei kam heraus, dass Amy Gutmanns Großeltern und ihr Vater in dem Haus gelegt haben, das die Familie Sommer seit 1996 angemietet hat.

Bei weiteren Recherchen tauchte auch ein Bild auf, das das Haus mit dem Namensschriftzug "Abraham Gutmann" zeigt. Bei dem Besuch der Botschafterin im vergangenen Jahr konnte Familie Sommer Amy Gutmann sogar eine alte Postkarte aus dem Jahr 1911 überreichen, die ihre Großmutter an eine Freundin gesendet hatte. Sie zeigte sich sichtlich gerührt und war begeistert und bewegt, als sie durch das ehemalige Haus ihrer Familie ging, erinnert sich Michael Sommer an ihren ersten Besuch.