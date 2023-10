Bettwanzen in Frankreich: Kleine Blutsauger, großes Problem

Sie sind rotbraun und nüchtern vier bis fünf Millimeter lang; vollgesogen können sie bis zu neun Millimeter groß sein: Bettwanzen. Die kleinen Blutsauger mit dem wissenschaftlichen Namen Cimex lectularius sind in Frankreich gerade ein Riesenthema und sorgen gar für ein Krisentreffen mehrerer Minister. Am Freitag wollen die Politiker beraten, wie ein knappes Jahr vor den Olympischen Sommerspielen in Paris den Plagegeistern, die inzwischen in der Pariser Metro, in TGV-Zügen, in Kinos und Schulen gesichtet worden sein sollen, der Garaus gemacht werden kann.

Spürhunde untersuchen Kinosäle

Bislang hat die französische Bahngesellschaft SNCF die Präsenz von Bettwanzen in Zügen nicht bestätigt. Allerdings wurden wegen Wanzenbefalls bereits zwei Schulen in Marseille und in der Nähe von Lyon vorübergehend geschlossen. Mehrere Kinobetreiber haben in den vergangenen Wochen Spezialisten angefordert, um die Kinosäle mithilfe von Spürhunden zu untersuchen. Nach einer im Juli veröffentlichten Studie sind elf Prozent aller Haushalte in Frankreich betroffen – unabhängig vom sozialen Milieu.