Bericht: Bislang wohl 467 Corona-Impfschäden anerkannt

Es würde einer Quote von 0,00072 Prozent entsprechen: Bei 467 von rund 65 Millionen gegen Covid geimpften Menschen in Deutschland soll ein Impfschaden anerkannt worden sein, so ein Medienbericht. Die Zahl der Anträge sei demnach aber viel höher.