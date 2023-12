Bahnstreik in der Ticker-Nachlese: So verlief der GDL-Ausstand

17.30 Uhr: Bahn hofft auf normalen Verkehr am Samstag

Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL hat bundesweit zu massiven Beeinträchtigungen im Zugverkehr geführt und wird am Samstag für "sehr stark belegte Züge" sorgen. Die Deutsche Bahn (DB) gehe aber davon aus, dass sie "nahezu das vollständige Angebot wird fahren können", wie Unternehmenssprecher Achim Stauß sagte. "Einzelne wenige ausfallende Züge als Folgewirkung aus dem Streik der GDL sind insbesondere im morgendlichen Betriebsanlauf möglich", teilte der bundeseigene Konzern online mit. Fahrgäste sollen, wenn möglich, ihre Fahrt noch weiter verschieben.

Am Freitag habe die DB im Fernverkehr einen Notfahrplan anbieten können, sodass etwa 20 Prozent der IC- und ICE-Züge fahren konnten, sagte Stauß. Auch im Regionalverkehr erstellte das Unternehmen einen Ersatzfahrplan. Hier gab es aber "deutliche regionale Unterschiede", in manchen Regionen hätten gar keine Züge fahren können.

14.50 Uhr: GDL-Warnstreik – Erhebliche Einschränkungen im Bahnverkehr

Der Warnstreik bei der Deutschen Bahn hat am Freitagmorgen auch in Bayern im Fern- und Regionalverkehr zu starken Einschränkungen geführt. Die Münchner S-Bahn fuhr am Freitagmorgen nach Angaben der Bahn auf den meisten Linien wegen des Warnstreiks nur im Stundentakt. Die S2 war alle 40 Minuten unterwegs, die S8 zum Flughafen alle 20 Minuten. Bei der Nürnberger S-Bahn waren laut einer Bahn-Sprecherin zunächst nur einzelne Züge unterwegs. Auch bei den Regionalzügen der Bahn fielen die meisten Verbindungen aus.

Bei der Länderbahn entfielen am Morgen alle Alex- und Oberpfalzbahn-Züge auf der Strecke Regensburg – Schwandorf. Go-Ahead kündigte an, dass auf der Strecke München-Lindau nicht alle Züge wie geplant unterwegs sind. Die Bayerische Regiobahn BRB teilte ihren Fahrgästen mit, sie müssten mit "geringen Beeinträchtigungen" rechnen. Die GDL bestreikt neben der DB auch den Bahnbetreiber Transdev. Zudem gab es Einschränkungen auf Strecken, an denen die Fahrdienstleiter in den Stellwerken streikten. Ein Sprecher des Bahnbetreibers Agilis sagte, alle Züge und alle Strecken seien in Betrieb. Nur wegen eines Streiks in der Nachtschicht im Stellwerk Plattling habe es eine Beeinträchtigung gegeben.

CSU-Chef Markus Söder sagte in München, er habe "langsam" kein Verständnis mehr dafür. Wenn nach so einem Schneechaos, genau eine Woche später ein derartiger Streik angesetzt werde, "finde ich das manchmal ein bisschen ichbezogen". Zwar dürfe jeder streiken, aber man solle es in einem Umfeld machen, "dass die Menschen Verständnis haben". Viele Bürger hätten dafür kein Verständnis mehr.

13.30 Uhr: Umfrage - 60 Prozent haben kein Verständnis für Streik

Während sich Gewerkschaftschef Claus Weselsky siegessicher zeigt, sind viele Menschen in Deutschland laut einer Umfrage des Instituts YouGov genervt vom erneuten Warnstreik. Knapp 60 Prozent der Befragten sagten, sie hätten kein Verständnis für den Ausstand der GDL. 30 Prozent hingegen äußerten Verständnis für den Arbeitskampf.

Zählt man die Arbeitskämpfe der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) aus der ersten Jahreshälfte mit, ist es in diesem Jahr der vierte Warnstreik, der für die Fahrgäste zu weitreichenden Einschränkungen führt.

13.22 Uhr: 35-Stunden-Woche Knackpunkt der Verhandlungen

Bahnsprecher Achim Stauß wirft der GDL "unkollegiales" Verhalten vor. Zum einen werde gerade noch daran gearbeitet, den Bahnbetrieb in Süddeutschland wegen des Winterwetters wieder in Gang zu bringen. "Gleichzeitig müssen sie auf den Fahrplanwechsel vorbereiten, der am Sonntag auf dem Programm steht", sagte Stauß.

Die Tarifrunde zwischen Bahn und GDL hatte offiziell Anfang November begonnen. Knackpunkt ist die GDL-Forderung nach einer 35-Stunden-Woche im Schichtdienst – derzeit sind es 38 Stunden. Die Bahn lehnt Verhandlungen darüber ab und hält die Forderung angesichts des Fachkräftemangels für nicht umsetzbar.

Der Politologe und Gewerkschaftsexperte Wolfgang Schröder forderte von der Bahn mehr Kompromissbereitschaft. Die kategorische Ablehnung habe "die starke Polarisierung in diesem Konflikt erst ermöglicht", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dabei sei die 35-Stunden-Woche "kein utopisches Ziel".

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund warf der GDL hingegen Egoismus zulasten des Landes vor. "Die Interessen dieser kleinen Gewerkschaft sind offenbar wichtiger als Funktionsfähigkeit des ganzen Landes", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der "Bild". Der Warnstreik sei "viel zu kurzfristig angesetzt worden", Bürger und Kommunen hätten praktisch keine Zeit gehabt, "sich umzustellen".

13.07 Uhr: GDL-Chef Weselsky – "Werden Bahn knacken"

Im Tarifstreit der Lokführer mit der Deutschen Bahn hat sich der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky, kämpferisch gezeigt. Während der Warnstreik der GDL weite Teile des Bahnverkehrs in Deutschland stark behinderte, gab sich Weselsky zuversichtlich, die Gewerkschaftsforderungen gegenüber dem Bahnvorstand durchzusetzen. "Wir werden sie knacken", sagte der GDL-Chef vor Demonstrierenden in Potsdam.

Weselsky warf der Politik vor, "einen riesengroßen Fehler" bei der Privatisierung von Post, Telekom, aber auch der Bahn gemacht zu haben. Die Gewerkschafter hätten gewollt, dass alle Lokomotivführer, Zugbegleiter und Fahrdienstleiter, die früher einmal Beamte gewesen seien, wieder in diesen Status hinein kämen. "Dann würde die Eisenbahn unbeeinflusst von Streiks fahren. Aber das hatten ja die Privatisierungsbefürworter nicht im Sinn", so der Gewerkschafter. Der Bahn-Konzern sei verschuldet, das Eisenbahnsystem marode. Und es gebe Manager "in dieser Aktiengesellschaft, die sich mit Millionen-Gehältern bedienen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anbieten, den Gürtel enger zu schnallen", sagte Weselsky. "Ich sage an der Stelle: Pfui Teufel!"

Die GDL sei entschlossen, erstmals tatsächlich die Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter in den Vordergrund zu stellen. Ein Knackpunkt der Verhandlungen ist die Forderung nach einer Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Die Arbeitgeber lehnen das bisher ab. Weselsky räumte ein: "Das wird nie von heute auf morgen drei Stunden abgesenkt." Aber die GDL werde dem Bahn-Konzern zu verstehen geben, "wie die Reise hier zu gehen hat". Der GDL-Chef hatte bereits neue Arbeitskämpfe bei der Bahn für Januar in Aussicht gestellt.

12.55 Uhr: Privatbahnen in Bayern fahren größtenteils

Die Einschränkungen durch den GDL-Streik sind vor allem im Güter- und Personenfernverkehr in Bayern massiv. Gar nicht betroffen sind bisher viele Privatbahnen, bei denen keiner streikt. So fahre die Bayerische Regiobahn (BRB) derzeit regulär, sagt Geschäftsführer Arnulf Schuchmann. Das gelte sowohl für die Züge nach Schliersee, Tegernsee und Lenggries als auch für den Raum Augsburg. Die Agilis-Züge fahren ohne größere Probleme in Oberfranken und im Netz Mitte, wie ein Agilis-Sprecher am Mittag dem BR sagte.

Die Länderbahn lässt einen Alex-Zug zwischen Regensburg und München hin und herfahren, aber ab Regensburg geht nach den Worten eines Sprechers nichts mehr, weil das Stellwerk dort bestreikt wird – ebenso wie in Schwandorf und teilweise in Plattling. Die Waldbahn, die ebenfalls zur Länderbahn gehört, fährt ebenfalls auf allen Strecken.

Go Ahead fährt im Augsburger Netz gemäß Fahrplan, wie Sprecher Winfried Karg erklärte. Das sei ein positiver Nebeneffekt des Streiks, weil die Strecken nicht so überlastet seien wie an normalen Tagen. Dennoch: Über Buchloe hinaus ist kein Zugverkehr möglich, weil die GDL Stellwerke der Bahn bestreike, so Karg. Bis zum Betriebsschluss werde es deshalb wohl keine Verbindung nach Memmingen und Lindau geben.

10.18 Uhr: Bahnstreik in Nürnberg spürbar, aber kein Chaos

Auch am Nürnberger Hauptbahnhof sind die Auswirkungen des Warnstreiks bei der Bahn deutlich sichtbar – das Chaos hält sich jedoch in Grenzen. So kommen in Nürnberg aktuell kaum Fernzüge an. Auch im Regionalverkehr kommt es zu zahlreichen Zugausfällen. Im Nürnberger S-Bahn-Netz gilt derzeit ein Notfahrplan, der zum Teil 90-minütige Taktzeiten vorsieht. Die Reisenden waren aber offenbar gut vorgewarnt. Entsprechend leer waren die Bahnsteige und Bahnhofshallen am Morgen. Auch die Warteschlange am Infostand in der Bahnhofshalle ist nicht länger als an normalen Tagen. Größtenteils suchen ausländische Touristen, die nicht von den Streikankündigungen erreicht wurden, dort Rat.