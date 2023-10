Baerbock warnt vor weiterer Eskalation im Kosovo-Konflikt

Der serbische Präsident Aleksandar Vučić hat Berichte über eine verstärkte Militärpräsenz an der Grenze zum Kosovo bestritten. Es gebe "eine Kampagne der Lügen" gegen Serbien, teilte Vučić bei Instagram mit. Zuvor hatten die USA und EU Sorgen darüber geäußert, dass Serbien immer mehr Militär an der Grenze stationiere.

Baerbock fordert Truppenreduzierung an Grenze

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) warnte an diesem Sonntag auf dem kleinen Parteitag der Grünen in München vor einer weiteren Verschärfung des Konflikts. "Es darf zwischen Serbien und Kosovo keine weitere Eskalation geben", sagte sie. "Der politische Prozess muss fortgesetzt werden. Und ich appelliere auch an dieser Stelle an Serbien, seine Truppen an der Grenze zu reduzieren." Die Sicherheit des Kosovos sei für Deutschland von zentraler Bedeutung. Es brauche Frieden, "Sicherheit und Freiheit für alle Menschen".

Konflikt zwischen Serbien und Kosovo nimmt seit Tagen zu

Vor einer Woche hatten die Spannungen im Norden Kosovos zugenommen, wo ethnische Serben eine Mehrheit der Bevölkerung bilden und eine eigene Regierung fordern. Bei Gewalt zwischen schwer bewaffneten Serben und kosovarischen Polizisten wurden vier Menschen getötet. Die serbische Regierung wies Vorwürfe Kosovos zurück, sie habe die rund 30 serbischen Bewaffneten ausgebildet, die das Feuer auf die Polizisten eröffnet hatten.

Pristina warf Belgrad vor, mit Militär in Richtung des Kosovos vorgerückt zu sein – und zwar "aus drei verschiedenen Richtungen". Das geht aus einer Mitteilung der kosovarischen Regierung vom Samstagabend hervor, die auch der Deutschen Presse-Agentur per E-Mail vorliegt. Das Vorrücken diene "einer möglichen militärischen Aggression gegen die Republik Kosovo".

Serbien habe am Freitag Militär und Polizei in 48 vorgeschobene Operationsbasen entlang der Grenze zum Kosovo geschickt, im serbischen Hoheitsgebiet, einige Kilometer von der kosovarischen Grenze entfernt. Dabei habe Serbien Flugabwehrsysteme und schwere Artillerie in Stellung gebracht. Kosovo sei in Abstimmung mit internationalen Partnern "entschlossener denn je, die territoriale Integrität zu schützen", hieß es in der Erklärung der Regierung.

Serbien wichtigster Verbündeter Russlands in Europa

Kosovo ist eine frühere serbische Provinz. Es hatte sich 2008 für unabhängig erklärt. Serbien erkennt die Unabhängigkeit nicht an. Vučić kündigte am Sonntag an, dass "weiter in die Verteidigung unseres Landes" investiert werde. "Doch Serbien will Frieden", sagte er.

Serbien ist der wichtigste Verbündete Russlands in Europa. Im Westen wird befürchtet, die russische Regierung könnte versuchen, mit Unruhen auf dem Balkan von ihrem Krieg in der Ukraine abzulenken.

Video: Blutige Zusammenstöße am vergangenen Wochenende