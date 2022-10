Baerbock: EU wird Sanktionen gegen Irans Sittenpolizei verhängen

Die EU reagiert mit Sanktionen auf die jüngsten Ereignisse im Iran. Unter anderem die berüchtigte Sittenpolizei wird ins Visier genommen: Nach Angaben von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) wird die EU Sanktionen gegen die Sittenpolizei verhängen. Die Betroffenen sollten nicht mehr in die EU einreisen dürfen. Zudem können auch Vermögen eingefroren werden.

Baerbock: Menschen wollen "in Frieden und in Freiheit leben"

Am Rande eines EU-Außenministertreffens in Luxemburg sagte Baerbock, im Iran würden Frauen, die ohne Kopftuch aus dem Haus gingen oder abends gemeinsam singen und tanzen wollten, dafür verprügelt und zum Teil umgebracht. Es gehe um Verbrechen gegen Jugendliche, Kinder und Frauen, "die nichts anderes wollen, als in Frieden und in Freiheit zu leben".

Schon vor einer Woche hatte Baerbock angekündigt, die Bundesregierung werde dafür sorgen, "dass die EU die Verantwortlichen dieser brutalen Repression mit Einreisesperren belegt und ihre Vermögen in der EU einfriert".