Ausbruch des Ätna: Was Sizilien-Reisende wissen sollten

Der Ätna auf Sizilien hat am Sonntag Asche ausgestoßen und damit dafür gesorgt, dass der Flughafen der Stadt Catania für einen Tag geschlossen werden musste. Ascheregen war auf Catania und Adrano, eine weitere Stadt am Rande des Ätnas, niedergegangen. Inzwischen ist der Flughafen wieder geöffnet, es kann aber weiterhin zu Verzögerungen kommen. Anfang 2022 war der Ätna zuletzt ausgebrochen. Auch im Jahr 2021 war er mehrere Wochen lang aktiv gewesen.

Wie aktiv ist der Ätna derzeit?

Wie Italiens nationales Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) erklärte, wurde am frühen Sonntagmorgen eine erhöhte Aktivität gemessen. Die Sicht auf den Ausbruch des aktivsten Vulkans Europas sei sehr eingeschränkt - wegen Wolken, die über dem Gipfel hängen. Der Zivilschutz rief die Alarmstufe orange aus.

Das INGV überwacht den Ätna mit Messinstrumenten genau. Es teilte mit, dass der Vulkan schon in den vergangenen Tagen zunehmend rumort habe. Die italienische Zivilschutzbehörde hatte schon am Donnerstag vor einem plötzlichen Ausbruch des Ätna gewarnt. Die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete, dass Bewohner der Ortschaften Adrano und Biancavilla am Sonntag laute Explosionsgeräusche gehört hätten.

Welche Auswirkungen gibt es auf den Flugbetrieb?

Am Airport von Catania war am Sonntag der Flugbetrieb vorübergehend eingestellt worden. Nach eintägiger Schließung sei der Flugbetrieb um 9 Uhr wieder aufgenommen worden, teilte der Flughafenbetreiber am Montag mit. Es könne aber weiterhin zu Verzögerungen kommen.

Am internationalen Flughafen von Catania wurden im vergangenen Jahr rund zehn Millionen Passagiere abgefertigt. Er bedient den östlichen Teil Siziliens, eines der beliebtesten Reiseziele Italiens.

Weiterhin Überschwemmungen in Italien

Neben der Aktivität des Ätnas sind für Reisende Richtung Sizilien auch die aktuellen Überschwemmungen relevant. Das Auswärtige Amt weist darauf hin, dass aufgrund der anhaltenden, zum Teil starken Regenfälle und heftiger Gewitter in ganz Italien mit Einschränkungen zu rechnen sei. Besondere Vorsicht gelte momentan in den Regionen Emilia-Romagna sowie in Sizilien. Dort herrsche jeweils die höchste Alarmstufe.

Im Landesinnern besteht laut Auswärtigem Amt weiterhin die Gefahr von Überschwemmungen und Erdrutschen. An der gesamten Küste auch Mittel- und Süditaliens können Sturmfluten einsetzen. Viele Straßen seien unpassierbar und es komme zu Einschränkungen im regionalen Bahnverkehr.

Mit Informationen von dpa, AP und AFP.