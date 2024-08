ARD-Umfrage: CDU in Sachsen vorne, BSW gibt in Thüringen nach

CDU-Spitzenpolitiker kritisieren BSW-Chefin Wagenknecht

Möglich wären in beiden Bundesländern Koalitionen aus CDU und BSW. Nun kritisieren CDU-Spitzenpolitiker BSW-Chefin Wagenknecht für deren Versuch, Bedingungen für eine mögliche Zusammenarbeit zu bestimmen. "Die Zeiten vom Politbüro sind vorbei, wo jemand in Berlin entscheiden konnte, was vor Ort passiert", sagte Sachsens Ministerpräsident Kretschmer.

Wagenknecht macht Koalitionen in den Ländern bisher auch von der Haltung möglicher Partner zum Krieg in der Ukraine abhängig. CDU-Generalsekretär Linnemann hielt Wagenknecht vor, sie müsse sich die Frage stellen, ob sie wirklich an den Belangen der Bürger in Thüringen, Sachsen und Brandenburg interessiert sei.