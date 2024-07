Thüringen und Sachsen: "Suche nach einer ostdeutschen Stimme"

Die Ergebnisse der Europawahl haben einen Fokus auf die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen gelegt. Während die AfD im Freistaat Bayern bei der Europawahl auf 12,6 Prozent der Stimmen kam, hat sie in Thüringen beispielsweise 30,7 Prozent erreicht. In Sachsen war die AfD in allen Landkreisen stärkste Kraft. Aber: warum? Schließlich liegen häufig nur wenige Kilometer zwischen Bayern und den benachbarten Bundesländern. Was bewegt die Menschen und was beeinflusst ihr Wahlverhalten?

Unternehmer Christian Söllner lebt in Bayern, arbeitet aber häufig mit Thüringern zusammen. Hinter den Wahlerfolgen der AfD vermutet er, dass "die Thüringer oder die Ostdeutschen eine andere Mentalität haben, vom Denken her. Die haben schon mal durch Proteste was bewegt – jetzt versuchen sie es wieder."

Der Kontrovers-Film im Video: Auf den Spuren des AfD-Erfolgs