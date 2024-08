DeutschlandTrend: Im Osten Mehrheit für BSW an der Regierung

Am 1. September finden in Thüringen und Sachsen Landtagswahlen statt, drei Wochen später in Brandenburg. In den jüngsten Umfragen liegt die AfD in allen drei Bundesländern vorne. Einer Koalition mit der AfD haben die anderen Parteien jedoch eine Absage erteilt. Nun kommt Wagenknechts BSW als Regierungsoption ins Spiel – an der Seite der CDU.

DeutschlandTrend: Klare Mehrheit gegen AfD-Regierungsbeteiligung

Einer Regierungsbeteiligung der AfD in den drei Ost-Bundesländern steht laut ARD-DeutschlandTrend eine Mehrheit der Bundesbürger ablehnend gegenüber – insgesamt 68 Prozent der Befragten. Ein Viertel fände eine AfD-Regierungsbeteiligung gut. In den östlichen Bundesländern spricht sich ein Drittel für eine Einbindung der AfD in die drei Landesregierungen aus, aber auch hier äußert sich eine Mehrheit von 60 Prozent kritisch.

Größere Offenheit beim BSW

Größere Offenheit gibt es gegenüber einer Regierungsbeteiligung des BSW: 39 Prozent der Deutschen würden eine Beteiligung der Wagenknecht-Partei an den drei neu zu wählenden Landesregierungen begrüßen. Im Osten ist es mit 56 Prozent mehr als die Hälfte – nur 30 Prozent der Befragten sind dort gegen eine BSW-Regierungsbeteiligung.