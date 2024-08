Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Feuer bei Firma Brandt Schokoladen in Landshut: Millionenschaden

Feuer bei Firma Brandt Schokoladen in Landshut: Millionenschaden

Großeinsatz für rund 150 Feuerwehrkräfte in Landshut. In einem Papierlager der Firma Brandt Schokoladen war am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde laut Polizei niemand - der Sachschaden geht in die Millionen.