Vier Insassen aus forensischer Klinik in Straubing entkommen

In Straubing sind am Samstagabend vier Männer aus der forensischen Abteilung des Bezirkskrankenhauses am Lerchenhaid entkommen. Das teilte das Polizeipräsidium Niederbayern am späten Abend (Samstag, 22.10 Uhr) mit. Die Männer im Alter von 27 bis 31 Jahren sollen gegen 21.00 Uhr entkommen sein. Sie sollen zunächst einen Klinikmitarbeiter bedroht und anschließend in Richtung Alburg geflüchtet sein.

Polizei fahndet mit Großaufgebot

Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot und einem Polizeihubschrauber im Großraum Straubing nach den Männern. Sie bittet Autofahrer, keine Anhalter mitzunehmen und ruft dazu auf, sich den Personen nicht zu nähern. Stattdessen sollte der Polizeinotruf 110 gewählt werden. Bislang liegen laut Polizei keine Details zur Gefährdungseinschätzung vor.

Das Bezirkskrankenhaus Straubing ist eine geschlossene Fachklinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie und eine Einrichtung des Maßregelvollzugs. Dort werden psychisch kranke und suchtkrankte Straftäter behandelt. Ein Polizeisprecher teilte am Abend auf BR-Anfrage mit, dass die Männer unter anderem wegen Drogendelikten in der Einrichtung untergebracht waren.