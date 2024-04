Appelle zur "Zurückhaltung" nach iranischem Angriff auf Israel

Der erste direkte Angriff Irans auf Israel hat die Weltgemeinschaft erschüttert und die Ängste vor einer Eskalationsspirale in der Region verstärkt. Die G7-Staaten verurteilten den Angriff am Sonntag "einhellig", zugleich riefen sie alle Seiten zur "Zurückhaltung" auf, wie EU-Ratspräsident Charles Michel nach einer Videokonferenz der Staatengruppe mitteilte. Zur G7-Gruppe wichtiger Industrieländer zählen die USA, Deutschland, Italien, Frankreich, Großbritannien, Kanada und Japan.

Zuvor hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Rande seines China-Besuchs vor einer weiteren Eskalation gewarnt. "Wir können nur alle warnen, insbesondere den Iran, so weiterzumachen." Mahnende Stimmen kamen auch aus Frankreich und Italien. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni erklärte, Rom sei "besorgt über eine weitere Destabilisierung in der Region".

Auch EU ruft zur "äußersten Zurückhaltung" auf

EU-Chefdiplomat Josep Borrell erklärte im Namen der Staatengemeinschaft: "Wir appellieren an alle Parteien, äußerste Zurückhaltung zu üben." In dieser äußerst angespannten regionalen Situation könne eine weitere Eskalation in niemandes Interesse sein. UN-Generalsekretär António Guterres sagte: "Ich bin zutiefst beunruhigt über die sehr reale Gefahr einer verheerenden Eskalation in der gesamten Region."

Der türkische Außenminister Hakan Fidan rief in einem Telefonat mit seinem iranischen Kollegen zur Deeskalation auf. Fidan habe deutlich gemacht, dass die Türkei keine weitere Eskalation in der Region wolle, verlautete aus Diplomatenkreisen.

Wie reagiert Israel auf den Angriff?

In der Nacht zum Sonntag hatte das Regime in Teheran seine Drohungen wahr gemacht und Israel mit zahlreichen Kampfdrohnen und Raketen erstmals direkt beschossen. Von mehr als 300 Raketen und unbemannten Fluggeräten seien 99 Prozent abgefangen worden, teilte das israelische Militär mit. Für Sonntagnachmittag war eine Sitzung des israelischen Kriegskabinetts angesetzt – Ergebnisse wurden zunächst nicht bekannt. Regierungsvertreter kündigten eine "erhebliche Reaktion" auf den Angriff an.

Der Stabschef der iranischen Streitkräfte, Generalmajor Mohammed Bagheri, warnte Israel vor einem Gegenschlag. Sollte dies passieren, werde die nächste Reaktion des Iran noch größer ausfallen als die in der vergangenen Nacht. Gleichzeitig rief er die USA – Israels wichtigsten Verbündeten – dazu auf, sich herauszuhalten. Anderenfalls würden auch US-Stützpunkte ins Visier genommen.

USA wollen keinen "größeren Krieg" mit Iran

Die US-Regierung machte deutlich, es nicht auf eine Eskalation der Situation im Nahen Osten anzulegen. "Wir wollen nicht, dass die Situation eskaliert. Wir sind nicht auf einen größeren Krieg mit dem Iran aus", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der US-Regierung, John Kirby. Die USA würden Israel weiter dabei helfen, sich zu verteidigen. "Ob und wie die Israelis nun reagieren werden, wird an ihnen liegen."

Präsident Joe Biden lehnt Berichten zufolge eine Beteiligung der USA an einem israelischen Vergeltungsschlag ab. Dies habe Biden dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mitgeteilt, berichten CNN und "Wall Street Journal". Biden habe in dem Gespräch mit Netanjahu signalisiert, dass weitere Reaktionen nicht nötig seien. Offiziell hieß es gleichwohl, Biden habe das "eiserne Bekenntnis" der USA zu Israels Sicherheit bekräftigt.

