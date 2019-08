Amazonas: Viele Fotos zu den Waldbränden führen in die Irre

Unter dem Hashtag #PrayForTheAmazon kursieren auf Twitter zahlreiche Bilder, die aufrütteln sollen. Tote oder sterbende Tiere, lichterloh brennende Wälder.

Doch während der brasilianische Regenwald tatsächlich brennt und mehrere Bundesstaaten den Notstand ausriefen, zeigen viele der Bilder im Umlauf nicht die aktuellen Flammen und deren Folgen.

Viele Bilder aus Kontext gerissen und irreführend

Wir unterstellen den Account-Inhabern nicht, dass sie absichtlich Fakes verbreiten. Problematisch sind die Bilder aber, da sie unter dem Hashtag den Eindruck erwecken, die aktuellen Brände zu zeigen. Sie stammen jeweils aus einem anderen Kontext - und damit führen sie in die Irre.

Gibt man die Bilder etwa in der Google Bilder-Rückwärtssuche oder in der Bildersuche der Suchmaschine Yandex ein, tauchen viele der Bilder in anderem Kontext auf - und vor allem teilweise schon vor Jahren.

Beispiel: Das Bild, auf dem zu sehen ist, wie Wild vor einem Waldbrand im Fluss steht, führt bei Yandex zu unzähligen Treffern. Einer der Links etwa geht zu einem Beitrag aus dem Jahr 2017. In einer Fotocommunity wurde es schon 2009 besprochen.