Arbeitet der Verfassungsschutz an neuer Einstufung der AfD?

Das Bundesamt für Verfassungsschutz arbeitet laut einem Zeitungsbericht an einer neuen Einstufung der AfD als "gesichert rechtsextremistisch". Was bedeutet das und was würde sich dadurch ändern? Die wichtigsten Fragen und Antworten.