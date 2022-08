Artikel mit Audio-Inhalten

> Ärger über Gasumlage: Habeck und Lindner wollen nachbessern

Ärger über Gasumlage: Habeck und Lindner wollen nachbessern

Die Kritik ist groß: Die geplante Gasumlage ab Oktober kann auch Firmen zugute kommen, die nicht in Not geraten sind. Wirtschaftsminister Habeck kündigte eine Überprüfung an, auch Finanzminister Lindner ist offen für Nachbesserungen.