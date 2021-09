9/11 vor Ort in New York - Zeitzeugen aus Bayern erzählen

"Wie eine geschlagene Armee"

Werner Schmidt und Silke Rapelius haben die Anschläge unabhängig voneinander erlebt und doch verbinden sie ganz ähnliche Erinnerungen.

"Es war so unheimlich ruhig. Und es war nur dieser Geruch von diesen verbrannten Kabeln und dieser Aschegeruch war auch in der Luft und es hat auch einen leichten Leichengeruch dabei gehabt. Das war auch furchtbar. Und es kamen auf einmal die Menschenmengen von Downtown hochgelaufen. Die waren staubbedeckt, überall", erinnert sich Silke Rapelius.

Auch Werner Schmidt sah aus seinem Büro Tausende Menschen entlang der 1st Avenue nach Norden laufen: "Die sahen alle ganz grau und weiß aus, bedeckt von Staub von der Staubwolke, die da vom einstürzenden World Trade Center kam. Das war ein sehr sehr prägendes Bild. Das sah aus wie die Soldaten einer geschlagenen Armee nach einer verlorenen Schlacht."

Was tun mit dem silbrigen Staub?

Silke Rapelius machte sich am Mittag auf den Heimweg, in ihre Wohnung in Brooklyn. Die Fenster waren geöffnet, die Möbel alle mit silbrigem Staub bedeckt. "Also ich hab mir dann einen Eimer geholt und einen Schwamm geholt und fing an den silbrigen Staub so aufzuwischen auf den Möbeln und ich hab dann einfach nur angefangen zu heulen wie so ein Schlosshund, weil mir fiel dann auf, dass ich diese Staubschicht jetzt nicht einfach in einen Eimer tun soll, sondern dass ich jetzt rausgehen muss und die irgendwo begraben muss, weil das ist nicht nur Gebäudestaub. Das sind Dinge, die irgendwo beerdigt werden müssen."

New York hat sich erholt von dem Schmerz

Der Schmerz sitzt tief, New York wurde ins Herz getroffen. In den letzten 20 Jahren jedoch hat sich die Stadt erholt und strahlt heute eine neue Stärke aus. Das macht sich auch in der Architektur bemerkbar. Das One World Trade Center gilt als unverwüstbar, ein Wahrzeichen aus Beton und Panzerglas. Als Architektin gestaltet Silke Rapelius das neue New York aktiv mit.