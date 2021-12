42.055 Neuinfektionen: Sieben-Tage-Inzidenz leicht gesunken

Sinkende Zahlen auch in Bayern

Auch in Bayern setzt sich der Abwärtstrend fort. Die Inzidenz liegt am Sonntagmorgen bei 529,6 - am Vortag lag sie bei 543,7, damit ist sie weiter deutlich zurückgegangen. Das ist unter den deutschen Bundesländern der fünfthöchste Wert. Unter den Städten und Landkreisen im Freistaat weist der Landkreis Freyung-Grafenau mit 1.116,7 die höchste Inzidenz auf, gefolgt vom Landkreis Weilheim-Schongau mit 1.040,2 und dem Landkreis Rosenheim mit 898,3. Laut RKI starben im Freistaat 22 weitere Menschen mit oder an Corona.