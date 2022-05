14 bayerische Schüler beim "Jugend forscht"-Finale

Gleich zehn Projekte von bayerischen Schülerinnen und Schüler haben es dieses Jahr zum Finale des Bundeswettbewerbs von "Jugend forscht" in Lübeck geschafft: Ab heute bis Sonntag stellen sie dort ihre Projekte vor. Am Sonntag werden dann die Sieger gekürt.

Die Konkurrenz ist groß: insgesamt gibt es 168 Teilnehmer und über 100 Projekte aus ganz Deutschland. Es werden Geld- und Sachpreise im Wert von insgesamt rund einer Million Euro vergeben. Darunter auch Forschungsaufenthalte und Praktika. Gewonnen werden kann in sieben Kategorien in Naturwissenschaften: etwa in "Mathe", "Biologie" oder "Technik".

Phosphor in Abwasser, Plastik in Störchen - Umweltthemen sind beliebt

Viele der insgesamt zehn nominierten Jungforscherinnen und -forscher aus Bayern interessieren sich für Umweltthemen. Drei Schülerinnen aus Dammbach in Unterfranken fanden etwa eine Methode, um Phosphor aus Abwasser zu recyclen und zwei Gymnasiasten aus Pfaffenhofen in Oberbayern untersuchten, wie viel Plastik in den Mägen von Störchen und Greifvögeln zu finden ist.

Leonie Prillwitz aus Friedberg ist bereits das zweite Mal dabei: sie erforschte die Auswirkungen des Klimawandels, und hier besonders von Starkregen, auf Fischlaich in Flüssen. Und fand heraus, dass Starkregen und Verschlammungen in Flüssen zu schädlichen Pilzen beim Fisch-Laich führen.

Weckerbett und Notfall-Bremssystem für Fahrräder - praktische Erfindungen

Besonders originell ist die Erfindung zweier Schüler aus Schnaittenbach in der Oberpfalz: Sie konstruierten ein Weckerbett für Morgenmuffel, das erstmal sanft und dann immer energischer seine darinliegenden Menschen aufweckt: erst mit Musik, dann einem vibrierenden Kissen, später einer Bettdecke, die weggezogen wird oder einem aufblasbaren Ball, der die Person von der Matratze kippt.