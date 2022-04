Schon wieder Sahara-Staub über Bayern!

Im Lauf des Nachmittags soll erneut Sahara-Staub Bayern erreichen. Die Staubkonzentration ist dabei allerdings zunächst gering, also keinesfalls vergleichbar mit dem Ereignis vor vier Wochen. Am Karfreitag ist die Wetterkapriole dann schon wieder Staub von gestern.

Vorstoß warmer Luftmassen bringt Sahara-Staub aus Algerien

Klimatologisch gesehen liegt Bayern in der Westwindzone, das heißt Winde aus westlichen Richtungen prägen den Wetterablauf. Im Frühjahr sind Westwinde nicht so häufig, da gibt es dann immer wieder mal einen Austausch sehr unterschiedlich temperierter Luftmassen. Kaltlufteinbrüche aus polaren Breiten wechseln mit südeuropäischer Warmluft, und das mitunter ziemlich abrupt.

In diesem Jahr sind diese Wechselbäder besonders ausgeprägt. Dem schon fast winterlich anmutenden "Aprilwetter" vom Wochenende folgt nun ein Vorstoß warmer Luftmassen aus dem Süden. Diesmal liegt die Herkunftsregion der einströmenden Luftmasse nicht im Mittelmeerraum. Die Südströmung greift weiter südwärts aus, Richtung Nordafrika. "Aha, also wieder Saharastaub" ist jetzt der erste Gedanke. Und in der Tat, genau das steht uns bevor.

Nur halb so viel Sahara-Staub wie vor vier Wochen

Beim Sahara-Staub vor vier Wochen war der Himmel quittegelb und der Run auf die Waschstraßen nach dem Regen rekordverdächtig. Diesmal ist es von der Menge des Staubs her etwa halb so viel wie damals. So bleibt es bei den normalen Begleiterscheinungen: eine milchige Sonne, ein eher blassblauer als stahlblauer Himmel und lebhaftere Dämmerungsfarben als sonst.

Der Höhepunkt der Staubbelastung tritt nach dem jetzigen Stand der Berechnungen Donnerstagmittag ein. Ausgerechnet an diesem Tag sowie in der darauf folgenden Nacht überquert Bayern ein Tiefausläufer und es gibt Regenfälle. So kommt, was kommen muss: Der Staub wird durch die Regentropfen aus der Atmosphäre zum Boden befördert und das gelb-braune Präsent zaubert je nach Lackfarbe farbenprächtige und mitunter kunstvolle Muster auf die Autos.

Überwiegend freundliches Osterwetter in Bayern

Im Laufe des Karfreitags verabschiedet sich diese Wetterkapriole. Eine kühle Luftströmung aus nördlichen Breiten beschert den Bayern ein überwiegend freundliches Osterwetter mit klarer, kalter Luft.