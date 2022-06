100 Tage Ukraine-Krieg: Was nach den Angriffen bleibt

Staatliche Universität für Steuern und Finanzwesen in Irpin

Die Nationale Staatliche Universität für Steuerwesen in der Stadt Irpin hat sich laut einem Bericht der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu während der russischen Angriffe in einen Zufluchtsort für Ukrainer verwandelt: Etwa 700 Menschen fanden demnach in den unteren Geschossen des Gebäudes Schutz.

In einem Interview mit Anadolu erzählte Rektorin Valentina Uninets-Hodakivska, was während der Angriffe geschah: "Unsere Cafeteria ist seit dem ersten Tag (der Angriffe) in Betrieb und kocht für Zivilisten. Auch das Zentrum für humanitäre Hilfe arbeitet weiter." Der Unterricht laufe derweil über Online-Kurse.