Zwischenlager Grafenrheinfeld: Weiterer Atommüll erwartet

Von Mitte bis Ende Juni sind mehrere Atommüll-Transporte ins Zwischenlager am ehemaligen Kernkraftwerk (KKW) in Grafenrheinfeld geplant. Das hat PreussenElektra BR24 bestätigt. Konkrete Termine möchte das Unternehmen nicht nennen. "Wir möchten damit zu einem reibungslosen Ablauf beitragen und handeln in Abstimmung mit den Behörden", so eine Sprecherin.

Laut dem Grünen Landtagsabgeordneten Paul Knoblach findet der erste Transport schon heute statt. Er habe Informationen, dass am Dienstag und an drei weiteren Tagen Atommüll von dem einstigen KKW-Standort Würgassen in das Lager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle am KKW Grafenrheinfeld transportiert werde, so der Politiker aus dem nahen Garstadt gegenüber BR24.

Proteste gegen Atommüll-Transporte

Atomkraftgegner haben am Montagabend bei Grafenrheinfeld gegen die weiteren Atommüll-Transporte aus Würgassen demonstriert. Bereits Mitte Februar waren die ersten vier Container mit schwachradioaktiven Abfällen aus dem ehemaligen Kernkraftwerk in Nordrhein-Westfalen nach Grafenrheinfeld transportiert worden. In den vier Containern wurde Metallschrott, Bauschutt oder mineralischem Isoliermaterial transportiert. Die Container wurden von mehreren Lastwagen angeliefert.

Laut Genehmigung dürfen bis zu 20 Prozent Material von anderen ehemaligen PreussenElektra KKW bis zu zehn Jahre lang im Atommüll-Zwischenlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle am ehemaligen KKW Grafenrheinfeld eingelagert werden. Gegen den Atommüll-Transport aus dem rund 260 Kilometer entfernten Würgassen gab es auch im Februar Protest von Atomkraftgegnern und Lokalpolitikern.

Kein Platz für Atommüll in Würgassen

Für schwach- und mittelradioaktiven Müll aus dem KKW Würgassen soll langfristig unmittelbar dort kein Platz mehr sein. Der Grund: Auf dem Gelände in Würgassen soll ein Logistikzentrum errichtet werden, um den für die Endlagerung im "Schacht Konrad" bei Salzgitter vorgesehenen schwach- und mittelradioaktiven Abfall aus ganz Deutschland in passgenaue Chargen zu verpacken. Zur Funktion des Lagers für schwach- und mittelradioaktive Abfälle (AZR) am seit 2015 abgeschalteten KKW Grafenrheinfeld heißt es von der bundeseigenen Gesellschaft für Zwischenlagerung wörtlich: "Bei den verpackten schwach- und mittelradioaktiven Abfällen handelt es sich beispielsweise um kontaminierte Anlagenteile, Werkzeuge, Schutzkleidung oder verbrauchte Filter. Das AZR wurde 2021 in Betrieb genommen. Da die bei Betrieb und Rückbau des Kernkraftwerks anfallenden schwach- und mittelradioaktiven Abfälle hier eingelagert werden, leistet das Abfall-Zwischenlager einen wichtigen Beitrag zum Rückbau des Kernkraftwerks."