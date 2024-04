Zweijähriger mitten in der Nacht in Illertissen ausgebüxt

Ein Zweijähriger ist nachts in Illertissen im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm aus der Wohnung seiner Familie ausgebüxt. Ein Zeitungsausträger fand den Kleinen am Samstagmorgen um kurz vor 4 Uhr allein auf einem Gehweg und brachte ihn zur Polizei, wie die Polizei in Kempten am Montag berichtete.

Zweijähriger schläft auf Polizeiwache ein

Auf der Polizeiwache spielte der Zweijährige zunächst mit Polizeiautos und zeigte laut den Beamten auch seine Turnkünste – bis er vermutlich total erschöpft einschlief. Mehrere Streifen suchten da bereits die nähere Umgebung ab und kontrollierten sämtliche Häuser und Wohnungen, ob irgendwo eine Haustüre offen steht. Die Polizei fand aber keine Hinweise auf den Wohnort des Jungen.

Kleinkind aus dem Obergeschoss ausgebüxt

Erst gegen 8.30 Uhr kam der Opa des Jungen zur Polizei in Illertissen, um seinen Enkel als vermisst zu melden. Seinen Angaben nach suchte die gesamte Familie bereits seit 5 Uhr verzweifelt nach dem Jungen, der unbemerkt sein Zimmer und die Wohnung im ersten Obergeschoss verlassen hatte. Auch zwei geschlossene Türen waren für den Sprössling offenbar kein Hindernis. Der kleine Ausreißer wurde dann laut Polizei wohlbehalten seiner Mutter übergeben.

