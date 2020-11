Zwei Verletzte nach Kollision zwischen Regionalzug und Lkw

Der Fahrer eines Lastwagens wollte am Freitag kurz nach 12 Uhr einen unbeschrankten Bahnübergang in Fischbachau (Landkreis Miesbach) überqueren, als zeitgleich ein Zug der Bayerischen Regiobahn Richtung Bayrischzell kreuzte. Der Zug traf den Lkw in der Mitte und schleifte das Fahrzeug 15 Meter weit mit.

Durch den Aufprall erlitt der 31-jährige Lkw-Fahrer einen Schock, der Zugführer wurde leicht verletzt. 15 Passagiere, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Zug befanden, kamen mit dem Schrecken davon.

Bergung dauerte mehrere Stunden

Die Bergung des ineinander verkeilten Lkws und Zugs dauerte mehrere Stunden. Der Schaden wird seitens der Polizei mit über 200.000 Euro angegeben. Der ebenfalls beschädigte Bahnübergang in Fischbachau muss instand gesetzt werden und bleibt bis dahin gesperrt. Der Bahnverkehr auf der Strecke ist von der Maßnahme nicht betroffen.

Gegen den Lkw-Fahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.