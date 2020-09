Zwei Männer sterben bei Flugzeugabsturz

Das Sportflugzeug war am Samstagvormittag in Meschede in Nordrhein-Westfalen gestartet, der Pilot wollte am Flugplatz Moosburg zum Tanken landen.

Flugzeug stürzt in Wald, über 100 Einsatzkräfte

Wie ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk mitteilte, setzte die Maschine zur Landung an, startete dann aber noch einmal durch und stürzte wenig später in ein Waldstück.

Ein Großaufgebot an Helfern war in kürzester Zeit vor Ort, die Polizei spricht von über 100 Rettern. Die Absturzstelle war gut 200 Meter vom Flugplatz entfernt in einem schwer zugänglichen Waldstück. Aus diesem Grund mussten die Retter mit Hubschraubern zum Flugzeugwrack geflogen werden.

Ursache noch unklar

Für einen Insassen kam jede Hilfe zu spät, er starb bereits beim Absturz. Ein weiterer Mann verstarb laut Polizei während der Reanimationsmaßnahmen. Beide Männer stammen aus Nordrhein-Westfalen.

Derzeit ist die Unglücksursache noch unklar. Kriminalpolizei und ein Fluggutachter haben die Ermittlungen an der Absturzstelle aufgenommen.