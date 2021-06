Zukunft der Kreisklinik Wolfratshausen weiter ungewiss

"Ob sie mir glauben oder nicht, ich sorge mich um den Gesundheitsstandort Wolfratshausen und kämpfe für seinen Fortbestand", so Landrat Josef Niedermaier wörtlich in seinem offenen Brief an die Mitarbeiter der Kreisklinik Wolfratshausen.

Kampf um Erhalt der Kreisklinik Wolfratshausen

Der Landrat und Vorsitzende des Aufsichtsrats der Kreisklinik GmbH spürt seit Wochen Gegenwind. Belegschaft, Bürger und Politiker quer durch alle Parteien haben sich formiert und setzen sich ein für den Erhalt als kommunale Klinik.

Laut Geschäftsbericht hat die Kreisklinik in den letzten acht Jahren rund neun Millionen Euro Defizit gemacht. Darum wollte Landrat Niedermaier nach strategischen Partnern suchen. Die Angst, dass sich eine andere Klinik, vielleicht sogar eine private die Filetstücke raussucht, geht um. Weil die Stimmung derzeit so aufgeheizt ist, hat der Landrat die Notbremse gezogen und ein Diskussionsmoratorium ausgerufen.

Informationsveranstaltung nach Sommerferien

Nach den Sommerferien soll es erstmal eine Informationsveranstaltung mit Meinungsaustausch für die 400 Mitarbeitern geben. Das sei überfällig, heißt es aus Mitarbeiterkreisen. Die Intransparenz der letzten Wochen hätte die Verunsicherung eher sogar noch erhöht.