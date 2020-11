Zug muss stoppen: Maskenverweigerer bedrohen Schaffnerin

Zwei Maskenverweigerer haben laut Polizei in einer Regionalbahn eine Schaffnerin bedroht und gewaltsam versucht, in die Fahrerkabine einzudringen.

Der Polizei zufolge stiegen die Männer am Donnerstag in Ruhpolding im Landkreis Traunstein ohne Mund-Nasen-Schutz in den Zug. Zudem seien sie betrunken gewesen oder hätten unter Drogen gestanden, teilte die Bundespolizei am Freitag mit.

Schaffnerin massiv bedroht - Zug muss anhalten

Als die Schaffnerin die Männer im Alter von 22 und 24 Jahren auf die Corona-bedingte Maskenpflicht hingewiesen und aufgefordert habe, für andere Fahrgäste Platz zu machen, folgten demnach schwere Beleidigungen.

Die Schaffnerin flüchtete in die Fahrerkabine. Daraufhin, so die Polizei, hätten die beiden Männer versucht sich mit Schlägen Zutritt zu verschaffen - bis der Lokführer schließlich den Zug stoppte. Die Männer seien auf offener Strecke herausgesprungen, konnten aber kurz darauf festgenommen werden.