XXL-Schneemann Jakob kommt zurück ins Fichtelgebirge

Aus rund 200 Tonnen Schnee - 40 Lkw-Ladungen - entsteht binnen weniger Stunden eine mehr als zehn Meter große Schneeskulptur: Auch in diesem Jahr wird in Bischofsgrün im Landkreis Bayreuth ein Riesenschneemann gebaut - obwohl wochenlang der Schnee im Fichtelgebirge fehlte. Aber "Jakob" ist den Menschen so sehr ans Herz gewachsen, dass sie den Schnee auch von anderen Orten nach Bischofsgrün transportieren würden. Heuer scheint das nicht nötig zu sein.

Der Schnee spielt mit

Lange war der Winter auch im Fichtelgebirge eher mild - doch nun ist ausreichend Schnee gefallen, um "Jakob" zu errichten. Am 17. Februar, dem Freitag vor Fasching, geht es los. Dann werden wieder zahlreiche Schaulustige auf dem Marktplatz von Bischofsgrün erwartet, um die "Geburt" des Schneemanns zu bestaunen und zu fotografieren. "Es ist genug Schnee da, mittelfristig soll es auch erst einmal kühler bleiben", freut sich Wilhelm Zapf von der Tourist-Info. "Es wird ein stattlicher, schöner Schneemann werden."

Jakob 2022: Ein Symbol gegen Pandemie und Despoten

Wenn Jakob steht, kommt der große Moment: seine Vermessung. Im Jahr 2015 erreichte er mit 12,65 Metern seinen bisherigen Rekord. Im vergangenen Jahr maß Jakob "nur" 10,80 m. Aber zu diesem Zeitpunkt war die symbolische Kraft des Schneemanns wichtiger als eine Rekordhöhe. "Jakob 2022 ist wichtiger als jemals zuvor. Er ist größer als jede Pandemie und größer als jeder Despot", schrieben die Schneemann-Erbauer damals in den sozialen Medien.

Eiskalte Konkurrenz aus dem Bayerischen Wald

Den Rang als größten Schneemann Bayerns hat Jakob im Januar 2017 verloren - an die Gemeinde Sonnen im Landkreis Passau im Bayerischen Wald. Mit 13,50 Metern Höhe bauten 18 Menschen einen Schneeriesen, der sogar als größter in Deutschland galt - zumindest für einen Monat. Bereits im Februar 2017 gelang es im erzgebirgischen Carlsfeld, den Rekord zu toppen. Der sächsische Schneemann "Sapparino der Erschte" brachte 15,43 Meter aufs Maßband.

Jakob fürchtet nur Sonne und Regen

In Bischofsgrün wird seit dem Jahr 1985 jedes Jahr - mit wenigen Ausnahmen - ein riesiger Schneemann errichtet. Entstanden ist die Idee in einer gemütlichen Runde einiger Ortsbewohner. Bald wurde daraus eine Tradition für die Faschingszeit. Stehen bleiben darf Jakob dann, bis ihn der Regen oder die Frühlingssonne zum Schmelzen bringen.