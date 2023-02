Würzburger Professorin mit 26: Nachwuchsförderung in Bayern

Neue Modelle für wissenschaftliches Talentscouting

Die eher als unsicher empfundene akademische Karriere soll so gerade für junge Menschen attraktiver werden. Es gehe darum die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sich "Spitzenwissenschaftler von morgen schon heute voll und ganz auf Forschung und Lehrer konzentrieren können", so ein Sprecher des Staatsministeriums. Im Hochschulinnovationsgesetz seien daher neue Modelle zur frühen Einbindung junger Wissenschaftler in die Praxis verankert.

Durch die "Nachwuchsprofessur" können junge Talente beispielsweise künftig ohne eine vorausgehende Promotion oder ausreichende Praxiserfahrung zum Professor berufen werden. Die fehlenden Einstellungsvoraussetzungen können dann nachgeholt werden, während die Professur bereits ausgeübt wird.

Chancengerechte Teilhabe? Nachholbedarf bei der Gleichstellung

Zudem ist die chancengerechte Teilhabe von Wissenschaftlerinnen ein Baustein der neuen Talentförderung. Zwar ist laut Staatsministerium mehr als 40 Prozent des wissenschaftlichen Personals an staatlichen Hochschulen weiblich besetzt, doch im Bereich Führungspositionen und Professuren hatte der Freistaat zuletzt Aufholbedarf.

Das Ministerium gibt an, der Anteil an Professorinnen habe sich in den letzten 15 Jahren mehr als verdoppelt. Dennoch lag der Anteil im Vergleich zu den männlichen Kollegen 2019 noch bei nur 21,7 Prozent. Laut Hochschulinnovationsgesetz soll der Prozentsatz nun auf Grundlage des Kaskadenmodells erhöht werden, bis eine paritätische Besetzung erreicht ist.

Interaktion mit Künstlicher Intelligenz: "Ich möchte einen Beitrag leisten"

Alicia von Schenk zumindest hat durch ihre Tenure-Track-Professur gute Chancen auf eine sichere Anstellung. In gut fünf Jahren könnte sich ihr Traum einer Professur auf Lebenszeit erfüllen. Bis dahin muss sie noch einige Leistungen in den Bereichen Forschung, Lehre und Drittmittelakquise erbringen. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen dabei auf der Künstlichen Intelligenz und verhaltensökonomischen Aspekten der Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Langfristig möchte sie einen Beitrag leisten, dieses Themengebiet größer zu machen – an der Würzburger Fakultät, aber auch international.

Professur hin oder her: Ihre persönlichen Karriereziele hat Alicia von Schenk also noch lange nicht erreicht.