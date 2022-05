Würzburger Kulturpreis für Birgit Süß und Elvira Lantenhammer

Sichtlich gerührt steht Birgit Süß auf der Bühne. "Man fühlt sich unglaublich wertgeschätzt und das ist toll", sagt die Kabarettistin. Die Stadt Würzburg hat sie zusammen mit der Malerin Elvira Lantenhammer ausgezeichnet. Beide erhielten am Montagabend den Kulturpreis der Stadt Würzburg. Elvira Lantenhammer für das Jahr 2020, Birgit Süß für das Jahr 2021. Coronabedingt musste die Vergabe zuvor mehrfach verschoben werden.

Oberbürgermeister: Würzburg ohne Kultur "ärmer"

Um nun umso mehr einen würdigen Rahmen zu bieten, hatte die Stadt den Festakt in das Würzburger Congress Centrum gelegt. "Die Kultur ist zurück, weg war sie aber auch nie ganz", sagte Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) in seinem Grußwort. Ohne Kultur wäre Würzburg "ärmer". Der Kulturpreis der Stadt ist mit 5.000 Euro dotiert.

Eine Stimme für die Kulturszene

Preisträgerin Birgit Süß ist in Augsburg geboren und lebt seit vielen Jahren in Würzburg. Einen Namen machte sie sich als Moderatorin, Schauspielerin, Jazzsängerin. Als Kabarettistin trat sie auf den bekanntesten Bühnen des Landes auf. Die Stadt Würzburg lobte Birgit Süß als "eine wichtige und durchaus auch laute Stimme der freien Künstlerszene". Süß engagierte sich während der Coronazeit für andere Künstlerinnen und Künstler. "Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, dass wir zusammenstehen und dass wir eine Stimme haben, um uns hörbar zu machen", sagte Süß im Gespräch mit dem BR.

Malerin Elvira Lantenhammer erhält Preis für 2020

Die Auszeichnung für das Jahr 2020 ging an die bildende Künstlerin Elvira Lantenhammer. Die Malerin lebt auf Schloss Homburg in Triefenstein (Landkreis Main-Spessart). Ihre Bilder wurden vielfach ausgestellt, immer wieder auch in Würzburg. „Ich habe mich riesig gefreut die Preisverleihung endlich zu erleben“, sagte Lantenhammer.