Würzburg und die schwierige Suche nach neuen Kulturhallen

Eigentlich sollte die neue Halle bald stehen. Als die Projektgesellschaft im Dezember 2021 den Bauantrag für die neue Multifunktionsarena in Würzburg einreichte, waren die Verantwortlichen optimistisch. Bereits bis Herbst 2024 könnte die Halle fertiggestellt werden, so die damalige Hoffnung. Doch gebaut wird momentan nicht. Die Finanzierung steht auf der Kippe. In Würzburg macht sich die Sorge breit: Schon bald könnte es kaum mehr passende Stätten für größere Veranstaltungen und Konzerte geben. Denn eine weitere Halle steht vor dem Aus, eine andere ist in die Jahre gekommen.

Halle schließt, andere sanierungsbedürftig

Da ist zum einen die Posthalle. Sie fasst bis zu 3.000 Besucher. Doch der Mietvertrag läuft Anfang 2026 aus. Das Areal wird neu bebaut. Ein Wohn- und Büroquartier soll entstehen. Der Betreiber der Veranstaltungshalle hat nach einer Ausweichspielstätte gesucht. Auch Stadträte haben nach einer Lösung gesucht. Doch ohne Erfolg.

Bleibt für unbestuhlte Konzerte mit mehreren hundert Besuchern die "TecTake"-Arena. Sie ist etwas größer als die Posthalle. Die Würzburg Baskets tragen dort ihre Bundesliga-Heimspiele aus. Doch die Halle gilt als sanierungsbedürftig.

Gleichzeitig gibt es für die neue Multifunktionsarena ein geeignetes Grundstück in Nähe des Bahnhofs. Eine gemeinnützige Stiftung – von Würzburger Geschäftsleuten ins Leben gerufen – hat die Planungen vorangebracht. 2021 hat die Stadt einen Zuschuss in Höhe von 16 Millionen Euro zugesagt. Doch dann kam der Krieg in der Ukraine. Die Kosten sind deutlich gestiegen.