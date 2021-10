Wirtshauskultur für Einsteiger: Schafkopfkurs im "Woid"

Wer es nicht auf dem Schulhof gelernt hat, tut sich schwer. Eine eigene Sprache, verwirrende Regeln und gewiefte Taktik, die sich oft erst nach Jahren erschließt. Schafkopf ist zweifellos ein Kartenspiel, das fordert, fördert - zusammengefasst aber einfach großen Spaß macht. Jetzt hat Sepp Brandl, passionierter Schafkopf-Einsteiger aus Fernsdorf in der Nähe von Viechtach im Bayerischen Wald einen Kurs initiiert. Er will Neulinge dazu animieren, das Spiel mit Ober und Unter zu lernen.

Kurse für interessierte Anfänger

"Man würde ja nie zu einem Stammtisch gehen und als absoluter Anfänger einfach mitspielen. Deswegen ist es recht schön, dass hier lauter Anfänger sind, die das von Grund auf lernen", freut sich Stefanie Berg. Sie sitzt zusammen mit zwei weiteren Frauen und einem Mann am Kartentisch im Gasthaus Girl in Hartmannsgrub im Landkreis Regen. Dort wird gekartelt. 24 Schafkopf-Novizen lassen sich von Mentoren an ihren Tischen genau die Regeln erklären, vor allem aber in die taktischen Finessen des Spiels einweihen. "Wenn Du die 'Blaue' hast, dann muss die Deinen Freund schmieren! So hast Du einen Trumpf verschenkt," klärt Matthias Iglhaut seinen Mitspieler auf. Was für Schafkopflaien so kryptisch klingt, bedeutet schlicht: Der Mitspieler soll dem Stich möglichst viele Punkte, besser "Augen", beisteuern. Schafkopfer pflegen eine eigene Sprache. Das Internetlexikon Wikipedia hat ihr sogar einen Artikel gewidmet.

Die "Blaue" muss deinen Freund "schmieren"

Zu Beginn des Kurses hat Sepp Brandl die wichtigsten Regeln kurz erklärt. Dann geht das Spiel an den Tischen schon los. Für ihn steht die Freude am Spiel im Vordergrund. "Ich glaube, das macht allen Spaß. Das Publikum ist gemischt, es sind viele Frauen da, Junge, Alte. Ich glaub’, das passt", freut sich der Waidler. Offenbar sind die Teilnehmer vom Karten-Virus infiziert. Hannerl Gierl zum Beispiel, die älteste Teilnehmerin. Sie ist 84. "Ich spiele seit 40 Jahren Rommé", sagt sie. Jetzt will sie Schafkopfen lernen. Aber: "Ich stell mich so dumm", klagt sie. Werner Schlagintweit, ihr Mentor, beruhigt. "Ob 8 oder 80, jeder kann’s lernen!" Gleichzeitig deutet er ins Blatt seiner Schülerin - das sieht vielversprechend aus: "Wir spielen mit der Schelln Sau…"