"Wir hatten sehr viel Glück": Rollstuhl-Rikscha für Pfaffenhofen

Ehrenamtliche fahren: "Ein Riesengeschenk"

Alle Rikscha-Fahrerinnen und -fahrer sind Ehrenamtliche. Aktuell besteht das Team aus fünf Leuten, ist aber im Aufbau - Freiwillige sind willkommen. Rentner Manfred Helmer hat einen Aufruf in der Zeitung gelesen: "Ich habe 40 Jahre lang als Ingenieur gearbeitet und komme jetzt in eine ganz neue Welt. Es ist ein Riesengeschenk für mich, das zu erleben. Da passiert was in meinem Herzen und ich bin so dankbar dafür." Auch Stefan Keller, der das Projekt als Ehrenamtlicher mit aufgezogen hat, kommt nicht aus dem Schwärmen raus:

"Die Begeisterung im Straßenverkehr: Man wird vorgelassen, Autofahrer und Fußgänger winken einem zu. Man fährt hier und zaubert auch den Zuschauern ein Lächeln ins Gesicht." Stefan Keller, ehrenamtlicher Rikscha-Fahrer

Rikscha-Projekt komplett durch Spenden finanziert

Rund 11.000 Euro hat die Rollstuhl-Rikscha gekostet - individuell angepasst an die Wünsche der Offenen Hilfen. Das Geld haben sie durch Spendenaktionen gesammelt. "Wir hatten sehr viel Glück, weil wir großen Zuspruch von der Wirtschaft in Pfaffenhofen hatten, die sehr großzügig waren. Aber auch Privatleute haben uns einfach großzügigste Spenden gegeben, womit wir gar nicht so gerechnet hatten", erzählt der Ehrenamtliche Stefan Keller.

Normale Rikscha seit Mai für alle Pfaffenhofener im Einsatz

Die Rollstuhl-Rikscha ist schon die zweite Rikscha der Offenen Hilfen. Seit Mai haben sie bereits eine "normale" Fahrradrikscha - die alle nur liebevoll "Erika" nennen. Mit der fahren die Ehrenamtlichen nicht nur Menschen mit Behinderung aus den Regens Wagner-Eichrichtungen durch Pfaffenhofen, sondern sind auch für Altenheime, den Seniorenbeirat und die Alzheimergesellschaft im Einsatz. Leiterin Anna Helmke meint, ihr sei es wichtig gewesen, dass die Rikschas nicht nur Träger-intern zur Verfügung stehen, sondern für alle Menschen mit Mobilitätseinschränkungen in Pfaffenhofen.

Flotten-Erweiterung geplant: Parallel-Tandem als nächstes

Um allen Arten der Mobilitätseinschränkung gerecht zu werden, wollen die Offenen Hilfen ihre Rikscha-Flotte noch weiter ausbauen. Dazu hatten sie zum Testen für einige Tage ein Parallel-Tandem in der Förderstätte: Ein Fahrrad mit drei Rädern und zwei Sitzen nebeneinander. Eine Person kann lenken, die andere mittreten - zusätzlich zur elektrischen Unterstützung. So können auch Menschen radeln, die sonst nicht am Verkehrsgeschehen teilnehmen können - beispielsweise weil sie blind sind.

Bis spätestens nächstes Frühjahr würde Anna Helmke das Parallel-Tandem gerne kaufen. Vorher müssen sie aber erst noch mehr Spenden sammeln - und möglichst noch eine zentralere Unterstellmöglichkeit in Pfaffenhofen finden.