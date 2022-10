Wiege der Stadtkultur in Bayern: Neue Römerfunde in Kempten

2.000 Jahre alte, gut erhaltene Estrichböden, Türschwellen aus der Zeit kurz nach Christi Geburt und Reste von Wandmalereien an den Mauern: Was die Archäologen in den vergangenen Monaten mitten im Archäologischen Park Cambodunum in Kempten großflächig freigelegt haben, ist eine kleine Sensation. Im Boden unter einem Kinderspielplatz schlummerten die gut erhaltenen Überreste von noblen Privathäusern im Zentrum der römischen Stadt Cambodunum.

Frühe Steinbebauung – einzigartig in Süddeutschland

Das Spannendste für die Archäologen an den Funden: Sie gehörten zu privaten Steinhäusern. "Solche Privatbebauung in Stein finden Sie in Süddeutschland zu dieser frühen Zeit – Anfang des ersten Jahrhunderts – nirgends", sagt Johannes Schießl von der Stadtarchäologie Kempten. Das heißt: Während anderswo die römischen Siedler noch in Holz- und Lehmgebäuden hausten, residierte die High Society in Cambodunum offenbar schon in schicken gemauerten Stadthäusern.

Römischer Wohnkomfort auf 800 Quadratmetern

Auf der großen Fläche gleich neben dem rekonstruierten Tempelbezirk haben Studenten der Ludwig-Maximilians-Universität München unter anderem die Überreste eines Wohnhauses mit 800 Quadratmetern Grundfläche freigelegt. Das Haus verfügte über den aktuellsten römischen Wohnkomfort – darunter eine private Badeanlage und eine Fußbodenheizung.

Unerwartetes Geschenk für die Archäologen

Zwar hätten sie von früheren Grabungen gewusst, dass an der Stelle die Mauern von Wohnhäusern im Boden schlummern, sagt Archäologe Schießl. Aber dass sie auf einer so großen Fläche so gut erhaltene Überreste luxuriöser, gemauerter Wohnhäuser finden würden – das war eine faustdicke Überraschung. "Man kann es vergleichen mit einem Kind zu Weihnachten, das das Geschenk auspackt und nicht damit gerechnet hat, das zu bekommen, was man sich gewünscht hat."

Stadtkultur Bayerns beginnt in Kempten

Für die Leiterin der Kemptener Stadtarchäologie, Maike Sieler, beweisen die Funde: Zu den Anfängen der Römerzeit in Bayern war Cambodunum der zentrale Ort. "Die Römer haben hier nach mediterranem Plan und Vorbild eine Stadt am Reißbrett geplant und in den ersten Jahrzehnten nach Christus mit hochwertiger Steinarchitektur die Häuser gebaut. Das heißt: Das sind die Anfänge der Stadtkultur in Bayern."