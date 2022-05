"Um Gottes Willen": Neue Römer-Ausstellung in Kempten

Riechen, Tasten, Sehen, Hören, Spielen: Die Macher der Ausstellung wollen für alle Sinne erlebbar machen, wie die Römer in Kempten vor 2.000 Jahren ihre Götter verehrten. Im gallo-römischen Tempelbezirk mit seinen Nachbauten aus den 1980er Jahren ist die komplett neue Dauerausstellung entstanden.

In fünf Bereichen erfahren die Besucher unter anderem, wem die Römer in Cambodunum huldigten, wie sie ihren Göttern geopfert haben, wie sie ihre Toten bestatteten und wie die Archäologen ab dem späten 19. Jahrhundert die Römerstadt Cambounum wieder freigelegt und später in Teilen nachgebaut haben.

Wandeln zwischen römischen Tempeln

"Was die Ausstellung so besonders macht, ist die Kombination aus dem authentischen Ort, wo man zwischen den Nachbauten der Tempel wandeln und sich als Römer fühlen kann, verbunden mit dem wissenschaftlichen fundierten Wissen: 'Was ist hier eigentlich passiert und wie haben die Archäologen das herausgefunden?'", sagt Maike Sieler, Leiterin des Archäologischen Parks Cambodunum. "Diese Kombination empfinde ich als ganz besonders und nicht nur als touristischen, sondern auch als wissenschaftlichen und kulturellen Mehrwert für Kempten."

Buntes Programm zur Eröffnung

Die Eröffnung der neuen Dauerausstellung feiert der Archäologische Park Cambodunum (APC) mit einem Eröffnungswochenende bei freiem Eintritt mit einem bunten Programm: Eine Darstellergruppe zeigt, wie die Menschen vor 2.000 Jahren in Cambodunum gelebt haben. Es gibt eine römische Modenschau und die Besucher können bei Zeremonien in den Tempeln dabei sein. Für Kinder bieten die Veranstalter verschiedene Workshops, Führungen und ein Figurentheater an.