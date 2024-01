Wie ein Chiemgauer Fanclub Franz Beckenbauer gedenkt

Sie sind unter den Fanclubs des FC Bayern: Die "13 Höslwanger". Rund 3700 Mitglieder hat der Chiemgauer Verein. Auch sie erinnern an Franz Beckenbauer. In seiner Wirtschaft "Zur schönen Aussicht" in Höslwang, die idyllisch auf einem Hügel im Chiemgau liegt, hat Wirt Hans Gehrlein in diesen Tagen ein Bild von Franz Beckenbauer aufgestellt. Davor eine Kerze und eine Flasche Wein, die er vor Jahren einmal vom Kaiser geschenkt bekommen hat. Die "13 Höslwanger" werden Franz Beckenbauer sicher nicht vergessen.

Beckenbauer als Wunschgast

Dreizehn Höslwanger waren es, die 1995 den Verein im Wirtshaus von Hans Gehrlein gegründet haben. In der Vereinssatzung wurde schriftlich festgehalten, dass es Ziel sei, den damaligen FC Bayern-Präsidenten Franz Beckenbauer einmal nach Höslwang zu holen. Leider sei das nie gelungen, bedauert Vereinspräsiden Hans Gehrlein. So oft habe er Franz Beckenbauer getroffen, bei diversen Festen und Terminen und so oft habe der Franz ihm gesagt: Ja, da müsst ihr mich halt einladen! Das habe er oft gemacht, aber geklappt habe es nie, meint Gehrlein lachend. Der Verein hat oft FC Bayern-Spieler zu Gast. In diesem Monat wird noch Leroy Sané in Höslwang erwartet.

Fotos in Höslwanger Wirtschaft erinnern an das Idol

Das Portrait, das gleich am Eingang der Höslwanger Wirtschaft aufgestellt ist, habe er vor Jahren in Hamburg einer Künstlerin abgekauft, erzählt Hans Gehrlein. Normalerweise sei das Bild bei ihm daheim. Im Hausgang der Wirtschaft hängen viele Fotos an der Wand, auf denen Franz Beckenbauer zu sehen ist. In einem Schaukasten steht eine alte Schallplatte mit dem unvergessenen Hit Beckenbauers "Gute Freunde kann niemand trennen". Ein junger Franz Beckenbauer blickt einem vom Cover entgegen. Leider sei es ihm nie gelungen, die Single noch signieren zu lassen, bedauert Gehrlein.

Fanclub besucht die Trauerfeier

Mehrere Vereinsmitglieder der "13 Höslwanger" fahren heute nach München und wollen die Trauerfeier für Franz Beckenbauer in der Allianz Arena besuchen. Man sei gespannt, ob in der Allianz-Arena eine Trauerfeier stattfinden könne. Für ihn sei das schwer vorstellbar, findet Gehrlein. Er hoffe, dass viele Leute kommen. Vorbereitet hätte der Höslwanger Verein nichts, man nehme die Gedanken und Erinnerungen an Franz Beckenbauer mit und werde seiner gedenken, ganz im Sinne: "Danke, Franz!"