Danke Franz! Was war Ihr Beckenbauer-Moment?

1990, WM in Italien, Teamchef Beckenbauer schlendert nach dem Titelgewinn in sich gekehrt, ganz alleine über den Rasen. Dieses Bild haben wohl noch viele Menschen im Kopf, wenn sie an Franz Beckenbauer denken. Anderen geht es, wie dem spanischen Trainer des FC Bayern Basketball, Pablo Laso. Er erinnert sich, dass er in seiner Kindheit oft Fußball gespielt hat "und jeder von uns wollte Beckenbauer sein".

"Danke Franz" leuchtet es seit Dienstag an der Münchner Arena. In der Bundesliga wird ihm an diesem Wochenende mit einer Schweigeminute und Trauerflor gedacht. Eine Gendenkfeier des FC Bayern wird am 19. Januar in der Arena stattfinden.

Auch persönliche Begegnungen mit dem "Kaiser" sind vielen Menschen in guter Erinnerung geblieben - selbst, wenn sie Löwen-Fans sind.

Unsere Frage der Woche: Was sind Ihre Erinnerungen an den Kaiser? Welcher war Ihr Beckenbauer-Moment?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in Heute im Stadion am Samstag, 16. Dezember, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1.