Verleihung des 45. Bayerischen Filmpreises: Gala am Abend

Am Freitag Abend werden wieder die Bayerischen Filmpreise im Münchner Prinzregententheater verliehen. Diese Auszeichnung gilt als eine der renommiertesten und bestdotierten in der deutschen Filmbranche. In insgesamt zwölf Kategorien werden Filmschaffende geehrt. Zwei Preisträgerinnen sind schon vorab bekannt: Veronica Ferres und Hannah Herzsprung. Wer die Preisfiguren aus edlem Nymphenburger Porzellan in den weiteren zehn Kategorien entgegennehmen darf, erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer erst im Rahmen der feierlichen Gala. Die wird zum ersten Mal von BR-Moderatorin Sandra Rieß moderiert.

Lebenswerk noch nicht vollendet

Die Schauspielerin und Produzentin Veronica Ferres bekommt den Preis des Ministerpräsidenten. Für ihr Lebenswerk, "das aber noch lange nicht abgeschlossen ist", so die 58-Jährige im BR-Interview. Markus Söder würdigt die Preisträgerin als "große Schauspielerin und Filmemacherin", die auch eine unvergleichliche Botschafterin des Filmstandorts Bayern sei.

Es schließt sich der Kreis für Hannah Herzsprung

Als beste Darstellerin wird Hannah Herzsprung ausgezeichnet: für ihre Rolle der Jenny im Film "15 Jahre", der Fortsetzung von "4 Minuten". Für diesen Film hatte Herzsprung vor 17 Jahren bereits den Bayerischen Filmpreis als beste Nachwuchsdarstellerin erhalten. So schließt sich der Kreis für die Darstellerin, die als schauspielerisches Ausnahmetalent gewürdigt wird. Die Jury schreibt über die 42-Jährige:

Auf den ersten Blick zart und zierlich, entwickelt Hannah Herzsprung vor laufender Kamera eine radikale Wut und Wucht, die das Publikum mal mitreißt, mal schockiert, aber auf jeden Fall für immer im Gedächtnis bleiben wird. Ihre Jenny trifft uns ungebremst voll ins Herz. (Jury des Bayerischen Filmpreises)

Wer wird bester Film?

Zum ersten Mal sind drei Werke in der Kategorie "Bester Film" nominiert: "Girl you know it´s true", der vom Aufstieg und Fall des Disco-Pop Duos Milli Vanilli erzählt. Die BR-Koproduktion "Rickerl – Musik is höchstens a Hobby", die komödiantische Einblicke in die scheue Künstlerseele eines Musikers mit Tiefgang und Wiener Schmäh gewährt. Und die Verfilmung des preisgekrönten Romans "Die Mittagsfrau" über das Leben einer jüdischen Frau von den 1920er-Jahren bis in die Nachkriegszeit.

Live-Stream vom Roten Teppich

Wie jedes Jahr produziert der Bayerische Rundfunk den Bayerischen Filmpreis, ab 22.00 Uhr ist am heutigen Freitag im BR Fernsehen eine Aufzeichnung der Verleihung zu sehen. Bereits ab 18.45 Uhr startet die kinokino-Pre-Show mit PULS-Moderator Sebastian Meinberg live vom Roten Teppich in der ARD Mediathek. Eine Zusammenfassung gibt es dann am Samstag, 20. Januar, um 23.25 Uhr in 3sat. Die ganze Sendung steht außerdem in der ARD Mediathek zur Verfügung.Ein halbstündiges Radio-Gespräch mit Veronica Ferres sendet Bayern 2 am Sonntag, 21. Januar, um 19:05 Uhr in der Sendung "Filmkultur. Kino. Serie. Gespräch".